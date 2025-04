Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni quinta puntata: Lorenzo scopre un segreto su Serena

Giovedì 3 aprile torna su Rai 1 Che Dio ci aiuti 8 con due nuovi episodi in cui nulla è come sembra, tra segreti svelati, scelte inaspettate e nuovi turbamenti del cuore.

Un'agenda misteriosa, un premio importante e sentimenti sempre più confusi: nella quinta puntata di Che Dio ci aiuti 8 in onda stasera, la vita al convento e alla Casa del Sorriso continua a intrecciarsi con scelte difficili e verità nascoste. In prima serata su Rai 1 arrivano il nono e il decimo episodio della stagione. Quali problemi dovrà affrontare Suor Azzurra?

Lorenzo e il mistero di Serena: la trama del primo episodio di questa sera

Giovanni Scifoni in Che Dio ci aiuti 8

Si comincia con l'episodio Le favole non esistono, dove Lorenzo trova l'agenda della defunta moglie Serena. Al suo interno, il nome ricorrente di Dario fa scattare in lui il sospetto di un legame segreto. A nulla valgono i tentativi di Azzurra (Francesca Chillemi) di riportarlo alla ragione: Lorenzo si getta in una nuova indagine, stavolta coinvolgendo anche una giovane amica alle prese con un fidanzato forse non del tutto sincero.

Nel frattempo, Cristina cerca di reprimere i sentimenti sempre più forti per Pietro, ma il suo sguardo romantico e idealista la mette in crisi. Melody, invece, elude qualsiasi confronto con Sandrino, nonostante il supporto legale offerto da Corrado.

Che Dio ci aiuti 8, il secondo episodio

Che Dio ci aiuti

In Avanti tutta Lorenzo (Giovanni Scifoni) si trova a un passo dal ricevere un prestigioso riconoscimento per il suo lavoro come psichiatra. Alessia si propone come accompagnatrice, ma un improvviso dolore fisico rischia di compromettere la serata. A sorpresa, invece, Pietro chiederà a Cristina di andare con lui: ma si tratta di un appuntamento o di una semplice compagnia?

Intanto l'intesa tra Melody e Corrado non passa inosservata agli occhi di Priscilla, la fidanzata di lui, che inizia a nutrire sospetti. E mentre Olly è sempre più confusa dall'atteggiamento distaccato di Edoardo, al convento gli equilibri sembrano destinati a cambiare.

Dove vedere Che Dio ci aiuti 8

La quinta puntata di Che Dio ci aiuti 8 va in onda questa sera, giovedì 3 aprile, alle 21.30 come sempre su Rai 1. Gli episodi sono disponibili anche su RaiPlay in streaming e on demand.

Quali verità emergeranno davvero? E quanto a lungo i protagonisti potranno evitare di fare i conti con i propri sentimenti?