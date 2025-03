Che Dio ci aiuti 8, nelle anticipazioni della terza puntata il ritorno di un personaggio amatissimo

Nuovi colpi di scena in arrivo per Che Dio ci aiuti 8: la terza puntata, in onda il 13 marzo, porterà emozioni e un ritorno che sorprenderà i fan. Alla Casa del Sorriso arriva infatti il vero pilastro della serie.

La terza puntata di Che Dio ci aiuti 8, in onda giovedì 13 marzo alle 21.30 su Rai 1, segnerà il tanto atteso ritorno di Suor Costanza. Ebbene sì, sarà proprio lei a fare capolino alla Casa del Sorriso, ma questo ritorno non era affatto scontato.

A rivelarlo è la stessa Valeria Fabrizi, colonna portante della serie da quasi 15 anni. Ospite ieri a La Vita in Diretta, l'attrice ha raccontato di aver dovuto insistere - e molto - per tornare nei panni di Suor Costanza. Infatti il suo personaggio, presente fin dalla prima stagione, era stato inizialmente escluso dalla sceneggiatura.

Valeria Fabrizi contro la produzione per il ritorno in Che Dio ci aiuti 8

Suor Costanza

"È un ritorno in punta di piedi perché io non ci dovevo proprio essere", ha svelato. "Mi sono battuta per fare Suor Costanza. Eh, sì: l'avevano proprio completamente eliminata". E poi ha spiegato il motivo dietro questa scelta: "Perché, avendo una certa età pensano sempre che...", ha detto accompagnando le sue parole con un gesto eloquente, quello della croce.

L'attrice ha raccontato che già nella scorsa stagione aveva avuto il sospetto che il suo personaggio fosse destinato a uscire di scena. "Dico: ma siete pazzi? È come togliere Frassica da Don Matteo. È la parte comica, brillante, la leggerezza", ha detto a La Vita in Diretta. "E questi mi volevano far fuori. Ho cominciato a sospettarlo nell'edizione passata, perché prima mi fanno fare un incidente con la macchina, poi con la moto, poi m'hanno mandato all'ospedale", ha continuato l'attrice. Che rivela anche di aver detto a Francesca Chillemi "non è che mi fanno fuori?!". "Ma figurati, suor Costanza non può...", le avrebbe risposto la collega, ma Valeria Fabrizi conclude: "E invece sì!"

Dopo la sua determinazione, quindi, Suor Costanza tornerà nella terza e nell'ottava puntata, anche se con un ruolo ridimensionato. "Non più come prima: vi mancherò", ha concluso l'attrice.

Che Dio ci aiuti 8: le anticipazioni della terza puntata

La puntata del 13 marzo di Che Dio ci aiuti 8 segnerà quindi il tanto atteso ritorno di Suor Costanza. Il quinto e il sesto episodio, intitolati La vita che vorrei e Madri, porteranno nuove tensioni tra i protagonisti e colpi di scena inaspettati.

Suor Costanza farà una breve apparizione alla Casa del Sorriso, portando con sé una notizia importante che potrebbe cambiare il destino di Azzurra (Francesca Chillemi). Nel frattempo, Lorenzo (Giovanni Scifoni) e Azzurra si scontreranno nuovamente a causa di un fraintendimento che li porterà a confrontarsi duramente, ma che potrebbe anche avvicinarli un po'.

Cristina, invece, dovrà affrontare le conseguenze delle sue bugie con Fabio, mentre Melody e Corrado si scopriranno sempre più vicini. Ma non è tutto: Edoardo, il giardiniere della Casa del Sorriso, mostrerà un particolare interesse per Olly.