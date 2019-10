Charlize Theron, Nicole Kidman e i loro ex Brad Pitt e Lenny Kravitz: imbarazzo in TV

Charlize Theron e Nicole Kidman hanno giocato a un imbarazzante quiz in cui sono stati nominati i loro ex Brad Pitt e Lenny Kravitz, durante il programma di Ellen DeGeneres.

Momenti imbarazzanti per Charlize Theron e Nicole Kidman quando sono stati nominati Brad Pitt e Lenny Kravitz durante l'Ellen Degeneres Show, dove hanno partecipato insieme a Margot Robbie co-protagonista con le due star nel nuovo film Bombshell.

La simpatica conduttrice Ellen Degeneres ha deciso di far partecipare Charlize Theron al quiz 'Would You Rather?', durante il quale l'attrice sudafricana doveva scegliere il prossimo uomo con cui uscire, tra diverse coppie di star a lei proposte. Un gioco innocente che è diventato subito imbarazzante quando la scelta è ricaduta tra Michael B. Jordan e Lenny Kravitz, ex della sua collega Nicole Kidman.

Non appena la foto del cantante è apparsa sullo schermo, Nicole Kidman ha subito dimostrato il suo imbarazzo quando Charlize Theron le ha chiesto se lei fosse mai uscita con Lenny Kravitz, facendo divertire molto il pubblico soprattutto perché Ellen Degeneres ha realizzato la gaffe appena fatta. Una volta calmate le acque, Nicole Kidman ha fortemente consigliato Lenny Kravitz: "Adoro Lenny. Lo consiglio vivamente. È adorabile."

Subito dopo, è stata mostrata la foto di Brad Pitt con il quale, secondo alcuni rumors, Charlize Theron avrebbe avuto un flirt. L'attrice ha approfittato della situazione per smentire subito, dichiarando di non aver mai frequentato l'attore di C'era una volta a... Hollywood: "Non ho frequentato Brad anche se, a quanto pare l'ho fatto. Ho avuto un'intera relazione di cui non sapevo nulla"

Un momento davvero esilarante, che Nicole Kidman e Charlize Theron hanno affrontato con molta ironia, caratteristica che contraddistingue il famoso programma di Ellen Degeneres.