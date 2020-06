Charlize Theron nega il fidanzamento con Sean Penn: 'Non sono mai stata sul punto di sposarlo"

Charlize Theron ha negato di essere mai stata fidanzata con Sean Penn specificando di essersi limitata a uscire con il collega per un anno senza mai fare progetti seri.

Cannes 2016: Charlize Theron sul red carpet di The last Face

Nel corso dell'intervista all' Howard Stern Show su SiriusXM in cui ha promosso il nuovo film, l'action Netflix The Old Guard, Charlize Theron si è trovata a dover rinvangare la relazione sentimentale con Sean Penn negando di essere mai satata sul punto di sposarlo:

"Cosa? Non è vero. Non ho 'quasi sposato Sean', è una cavolata-. Ci siamo frequentati, ma ci siamo limitati a fare questo, frequentarci."

L'attrice ha proseguito: "Si è trattato di una relazione esclusiva, certo, ma è durata solo un anno. Non siamo ami andati oltre. Non ho mai pensato di sposarlo, niente del genere."

Charlize Theron racconta il suo appuntamento più assurdo ed esilarante

Sean Penn e Charlize Theron hanno cominciato a frequentarsi nel 2013 per poi chiudere il rapporto nel 2015. Quando Howard Stern ha chiesto a Charlize Theron se ha mai pensato al matrimonio lei ha risposto:

"Non ho mai voluto sposarmi. Per me non è mai stato importante. Non mi sono mai sentita sola. Non ho paura di impegnarmi, ma al momento la mia vita non mi concede molto spazio per una relazione sentimentale. Mi piace uscire con gli uomini, ma non so se sarà in grado di tornare a vivere con qualcuno. Per essere sincera, preferirei che un eventuale fidanzato comprasse la casa vicino alla mia. Sono troppo vecchia per tornare ad abituarmi a qualcuno in casa".