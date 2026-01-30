Julia Garner entra nel cast di Tyrant, il thriller con Charlize Theron prodotto da Amazon

Julia Garner è stata scelta per far parte del cast di Tyrant, il nuovo film del regista David Weil prodotto da Amazon MGM Studios. Weil, famoso per creato la serie Hunters, ha partecipato al progetto anche in qualità di sceneggiatore insieme a Cody Behan.

L'attrice di Ozark dividerà lo schermo con la premio Oscar Charlize Theron e per il momento non ci sono altri dettagli particolari emersi sul resto del progetto con protagonista la star di Monster, Young Adult e Mad Max: Fury Road.

Il nuovo film con Charlize Theron

Le uniche informazioni circolate su Tyrant riguardano una presunta somiglianza del film con Whiplash di Damien Chazelle, uscito nel 2014 e l'ambientazione nel mondo dell'alta ristorazione newyorchese. Le riprese dovrebbero iniziare nel corso dell'anno.

Primo piano di Charlize Theron in Bombshell

Oltre a recitare nel film, Charlize Theron sarà anche produttrice attraverso la Secret Menu, la sua casa di produzione. Julia Garner ha vissuto un 2025 ricco di impegni e molto importante per la sua carriera in continua ascesa.

Gli ultimi progetti di Julia Garner

L'attrice, da anni attesa come possibile protagonista di un film biografico su Madonna, ha recitato in Wolf Man, I Fantastici Quattro - Gli inizi nel ruolo di Silver Surfer, e Weapons di Zach Cregger. Garner avrebbe anche già firmato per il biopic sulla popstar ma non ci sono conferme ufficiali, nonostante l'attrice abbia ammesso i lavori in corso.

Sulle canzoni preferite di Madonna, Julia Garner si è esposta così: "Amo Borderline, probabilmente è la mia preferita. Amo anche Papa Don't Preach. Amo Burning Up. Amo Confessions on a Dance Floor. Sono cresciuta con quell'album. Ovviamente Vogue e Ray of Light. Amo praticamente tutta Madonna, è questo che sto cercando di dire. Ma sicuramente penso che Borderline e Papa Don't Preach siano probabilmente le mie due canzoni preferite di Madonna. E adoro semplicemente la voce di Madonna in Papa Don't Preach. Ci sono molte emozioni in quella canzone e la amo".