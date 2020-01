Charlize Theron racconta il suo appuntamento più assurdo ed esilarante

Charlize Theron ha riso fino alle lacrime ricordando l'appuntamento più assurdo che le sia mai capitato di avere, corredato dalla proposta più singolare che le sia mai stata fatta da un uomo.

É successo mercoledì al Jimmy Kimmel Live, dove l'attrice 44enne era invitata per parlare del film Bombshell - La voce dello scandalo, per cui è candidata agli Oscar 2020 nella categoria di miglior attrice protagonista.

Sono passati ormai molti anni, quasi 20, da quell'imbarazzante incontro che pure, Charlize Theron ha puntualizzato, sembrava andare nel migliore dei modi: "Mi è venuto a prendere per la cena ed è stato delizioso", ma l'incantesimo si è infranto qualche ora dopo in un mare di risate.

Tutto è cominciato quando Charlize Theron ha cercato di spiegare a Jimmy Kimmel il perchè del suo sconfinato amore per il programma The Bachelor, così il conduttore le ha chiesto quale fosse stato il suo peggior appuntamento di sempre, e la memoria non ha potuto che soffermarsi su quella peculiare richiesta.

In una serata di più di 20 anni fa tutto sembrava cominciato nel migliore dei modi tra lei e l'uomo con cui aveva un appuntamento: "Mi è venuto a prendere per cena ed è stato delizioso. Mi ha accompagnato a casa, si è fermato un po' da me e abbiamo cominciato a baciarci". Fin qui tutto nella norma, ma la situazione è precipitata quando: "A un certo punto si è allontanato e mi ha detto 'Limona col mio naso'". Alzi la mano chi si è mai trovato di fronte a questa particolare forma di feticismo: ecco, tra costoro evidentemente non c'era la Charlize Theron poco più che ventenne. "Giuro sulla mia vita, io non lo dimenticherò mai perchè non avevo mai incontrato qualcuno a cui piacesse limonare in quel modo" ha proseguito l'attrice. Purtroppo per il nasofilo in questione, la Theron ha cercato di non rovinare l'atmosfera, ma: "Gli ho dato un bacio sul naso, poi gli ho detto 'Scusa ma non ce la faccio'".

Ed è stato proprio in quel momento che, mercoledì sera come 20 anni fa, Charlize ha cominciato a ridere così tanto da arrivare alle lacrime.