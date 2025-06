Charlize Theron: "Il mio mullet in The Old Guard 2 ha fatto piangere a dirotto mia figlia"

In poche persone stanno bene con il mullet, diciamolo. Nonostante la sua bellezza indiscutibile, perfino Charlize Theron ha avuto qualche problemino, finendo per far piangere a dirotto la figlia per colpa del taglio di capelli sfoggiato in The Old Guard 2.

Nel corso di un'ospitata al Late Night with Seth Meyers, Charlize Theron ha rivelato che una delle sue due figlie - Jackson, 11 anni, e August, 7 anni - ha avuto una reazione disperata dopo aver visto il mullet della madre.

"Ho due bambine e sono molto femminili", ha spiegato Theron a Seth Meyers. "Mi considerano una principessa e vogliono che la mamma sembri davvero una principessa."

L'attrice, però, ama molto i look audaci e maschili, con grande disappunto delle sue figlie, come spiega: "Quando vado ai ricevimenti scolastici, mia figlia mi chiede sempre: 'Mamma, puoi indossare un vestito?'".

Così, quando le piccole sono tornate da scuola e hanno visto la madre col nuovo taglio di capelli è scoppiato il finimondo. "Ricordo solo di averle guardate, sono entrate nella stanza entrambe e poi si sono bloccate. Una ha iniziato a piangere a dirotto".

Charlize Theron in azione

Il taglio incriminato

La crisi generata dal mullet di Charlize Theron ha richiesto un intervento radicale di conforto e rassicurazione. Come spiega l'attrice premio Oscar: "Mi sono dovuta sedere con lei e dirle, 'Possiamo essere tutti chi vogliamo essere. E ora la mamma vuole un mullet. Non ti dico cosa fare con i tuoi capelli'".

Sua figlia, tuttavia, per niente soddisfatta del nuovo look della madre: "Continua a non piacermi".

Messa alle strette, Charlize Theron ha confessato che il mullet è stato uno shock per tutti, compresa lei.

"Ci ho messo un po' a farmene una ragione", ha ammesso. "È anche una di quelle acconciature che devi fare bene perché, con qualsiasi altro taglio, puoi permetterti delle libertà. Ma un mullet non si può sbagliare".

Cosa aspettarsi da The oold Guard 2

Andy (Charlize Theron) e la sua squadra di guerrieri immortali fanno ritorno, ancor più determinati a proteggere il mondo dalle minacce. Mentre Booker (Matthias Schoenaerts) è ancora in esilio dopo il suo tradimento e Quynh (Veronica Ngô) va in cerca di vendetta dopo essere fuggita dalla sua prigione sottomarina, Andy è alle prese con la sua ritrovata mortalità quando emerge una misteriosa minaccia che potrebbe mettere a repentaglio tutto ciò per cui ha lavorato per migliaia di anni. Andy, Nile (KiKi Layne), Joe (Marwan Kenzari), Nicky (Luca Marinelli) e James Copley (Chiwetel Ejiofor) chiedono l'aiuto di Tuah (Henry Golding), un vecchio amico che potrebbe fornire la chiave per svelare il mistero dell'esistenza immortale.

Diretto da Victoria Mahoney e tratto dalla graphic novel di Greg Rucka e dell'illustratore Leandro Fernandez, The Old Guard 2 sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal 2 luglio.