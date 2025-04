The Old Guard 2, il sequel con Charlize Theron e Luca Marinelli sarà molto più violento: svelato il plot

Nel 2020, Netflix ha ottenuto un grande successo con The Old Guard, con Charlize Theron e Luca Marinelli nei panni dei membri di una squadra segreta di mercenari immortali che lottano per proteggere la propria identità.

Il sequel è stato girato e la produzione è terminata nell'agosto del 2022, ma stranamente mancava ancora nel listino di Netflix. Ora però è ufficiale: The Old Guard 2 uscirà il 2 luglio in streaming sulla piattaforma e il film ha appena ricevuto la classificazione dall'MPA: è stato classificato R "per sequenze di violenza grafica e un certo linguaggio".

Questa classificazione significa che il film è stato finalmente completato, circa tre anni dopo la conclusione delle riprese. Allora, qual è stato l'intoppo? L'anno scorso, la Theron aveva dichiarato a Variety che la post-produzione era stata bruscamente interrotta da Netflix, attribuendo il ritardo ai recenti cambiamenti di leadership nello studio.

The Old Guard 2, i primi dettagli sul plot

The Old Guard 2: Charlize Theron in azione

Victoria Mahoney ha diretto il sequel succedendo nel ruolo a Gina Prince-Bythewood e nel corso di una recente intervista concessa a Collider ha anticipato alcune cose sulla trama del film e, per quanto riguarda il livello di azione nel film, sulle scene presenti.

The Old Guard: Luca Marinell in una scena del film

"Era fondamentale che la nostra sequenza d'azione posta in apertura comunicasse esteticamente, fisiologicamente e topograficamente uno stato d'animo distinto per gli Immortali, permettendoci di controbilanciare pienamente l'estetica, la fisiologia e la topografia del nostro set d'azione in chiusura. In The Old Guard 2 ci siamo sforzati ogni giorno di alzare la posta in gioco", ha anticipato la regista.

Alla domanda su quale fosse la dinamica tra i nuovi personaggi e il resto della squadra, Mahoney ha risposto: "Mi piace questa domanda perché è come un trabocchetto che prova a strapparmi qualche spoiler. Quello che posso dire è che il cast e la troupe sono stati felicissimi di vedere Uma Thurman e Henry Golding entrare in questo cast mettendoci precisione, cura, esperienza e fiducia nelle sfumature della storia e dell'azione. Allo stesso modo, posso dire che vedere Uma e Henry dare vita a questi personaggi darà ai fan una gioia incommensurabile".