Charlize Theron: "Non mi vergogno a raccontare come e perché mia madre ha ucciso mio padre"

Charlize Theron ha condiviso il racconto della notte in cui sua madre l'ha difesa uccidendo il padre, spiegando perché non prova alcuna vergogna.

Charlize Theron è tornata a parlare del tragico evento che ha sconvolto la sua famiglia svelando di non provare vergogna nel raccontare i motivi per cui sua madre ha ucciso il marito, evento avvenuto quando aveva solo 15 anni.

La star ha raccontato in una recente intervista: "Mio padre era un uomo davvero malato ed è stato alcolizzato per tutta la mia vita. L'ho conosciuto in un solo modo, quello in cui era in preda alle conseguenze dell'alcol. Si trattava di una situazione piuttosto senza speranza e la nostra famiglia era quasi bloccata. E l'imprevedibilità quotidiana rappresentata dal vivere con una persona che ha una dipendenza è qualcosa che rimane con te e in un certo senso fa parte del resto della tua vita, più di quanto accaduto in una sola notte".

Charlize Theron, ai microfoni di NPR, ha proseguito dichiarando: "Penso che la nostra famiglia fosse incredibilmente malsana. E in tutto questo ci ha segnate. Ovviamente vorrei che quanto accaduto quella notte non fosse mai successo".

L'attrice ha sottolineato: "Mio padre era talmente ubriaco che non avrebbe dovuto essere nemmeno in grado di camminare quando è tornato a casa con una pistola. Io e mia madre eravamo nella mia camera con con la schiena contro la porta perché stava cercando di entrare. Quindi entrambe stavamo tenendola chiusa dall'interno. Ha fatto un passo indietro e ha sparato tre volte contro la porta. Nessuno di quei proiettili ci ha colpite, ed è semplicemente un miracolo. Ma in un atto di autodifesa ha posto fine alla minaccia".

Charlize ha spiegato perché non si vergogna nel parlare apertamente di quei momenti: "La violenza in famiglia, questo tipo di violenza che accade tra le mura domestiche, è qualcosa che condivido con tantissime persone. Non mi vergogno di parlarne perché penso che più lo facciamo più ci rendiamo conto che non siamo soli ad affrontare queste situazioni. Credo, per quel che mi riguarda, che questa storia sia sul crescere vivendo con delle persone alle prese con una dipendenza e sulle conseguenze che questo ha su una persona".

