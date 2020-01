Charlize Theron: "I miei figli pensano che la candidatura all'Oscar sia una perdita di tempo"

Charlize Theron ha svelato che secondo i suoi figli la candidatura all'Oscar sarebbe una perdita di tempo. L'attrice ha appena ricevuto una nomination come miglior attrice protagonista per il ritratto della giornalista di Fox News Megyn Kelly in Bombshell - La voce dello scandalo, ma i suoi figli non ne sarebbero rimasti impressionati.

Bombshell: un primo piano di Charlize Theron

"Sono state due settimane eccitanti. Ho ricevuto una candidatura ai Golden Globe. Sono stata nominata ai Critics' Choice" ha svelato Charlize Theron durante un'ospitata al Jimmy Kimmel Live! Di fronte agli applausi del pubblico, l'attrice ha invitato gli spettatori a continuare a mostrare entusiasmo, cosa che i suoi figli non hanno fatto.

"Hanno reagito con un mix di tristezza e rabbia quando non ho vinto. erano infastiditi, volevano che vincessi. Erano davvero delusi. Quando è arrivata la nomination all'Oscar erano sospettosi. Mi hanno chiesto se stavolta avrei vinto. Ho detto loro 'Ci sono buone probabilità che non vinca' e la mia figlia più grande ha risposto 'Sembra una perdita di tempo.'"

In Bombshell - La voce dello scandalo, l'affascinante attrice sudafricana, già vincitrice di un Oscar nel 2004 per la straordinaria performance in Monster, interpreta Megyn Kelly, superstar della televisione statunitense celebre per i suoi talk andati in onda su Fox News dal 2004 al 2017. Megyn Kelly portò alla luce, insieme alle sue colleghe Gretchen Carlson (Nicole Kidman) e Kayla Pospisil (Margot Robbie) lo scandalo scoppiato dietro le quinte del famoso canale tv, che coinvolgeva fondatore capo Roger Ailes accusato per molestie sessuali.