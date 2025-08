Charlize Theron e Channing Tatum protagonisti della nuova commedia Dance Parents

Charlize Theron e Channing Tatum saranno i protagonisti di una nuova commedia intitolata Dance Parents, prodotta da Universal Pictures.

Lo studio, secondo le fonti di Deadline, ha ottenuto i diritti del progetto dopo un'agguerrita battaglia.

Chi realizzerà Dance Parents

Oltre a essere coinvolti come interpreti, Charlize Theron e Channing Tatum saranno inoltre impegnati in veste di produttori.

Alla regia di Dance Parents ci sarà invece Jonathan Levine. La sceneggiatura sarà firmata da Meghan Malloy.

Per ora non è stata svelata la trama del nuovo film, anche se le fonti di Deadline sostengono che sia ambientato nel mondo delle gare di danza e le due star abbiano la parte dei genitori di alcuni giovani concorrenti.

Tatum e Theron sono stati protagonisti insieme di una coreografia creata per la cerimonia di premiazione degli Oscar nel 2013.

Tatum, inoltre, ha dimostrato le sue capacità come ballerino grazie al film Step Up, che gli ha regalato la popolarità internazionale, e, successivamente, in Magic Mike.

I recenti impegni delle star

Levine, che ha diretto Charlize nel 2019 in occasione di Non succede... ma se succede, ha recentemente concluso le riprese di Mr. Irrelevant, un lungometraggio ambientato nel mondo dello sport con star David Corenswet, il nuovo Superman.

Malloy, invece, ha fatto parte del team degli autori di Spider-Man: Un Nuovo Universo e Vivo.

Channing ha recentemente recitato in Roofman accanto a Kirsten Dunst e Peter Dinklage. Nel film in arrivo a ottobre nelle sale americane si racconta la storia vera di un uomo che, dopo essere evaso di prigione, si nasconde in un negozio di giocattoli e si innamora, ma il suo passato criminale e un'ultima rapina minacciano di distruggere la sua ultima possibilità di redenzione.

Charlize, invece, è stata la star di The Old Guard 2, recentemente arrivato sugli schermi di Netflix, ricevendo un'accoglienza non particolarmente positiva da parte della critica.