Channing Tatum si opera alla spalla e rassicura i fan con un selfie dall’ospedale: "Un’altra sfida"

La star di Magic Mike ha pubblicato una foto sui social in cui ha rincuorato i propri follower sulle sue condizioni fisiche prima dell'operazione.

Piccola disavventura per Channing Tatum, che ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico a causa di una spalla lussata. L'attore ha condiviso con i propri fan l'esperienza in ospedale prima dell'operazione pubblicando una foto.

Nello scatto, si vede l'attore di Magic Mike e Fly Me to the Moon indossare un camice e una cuffia per capelli prima di entrare in sala operatoria, dove i medici sono intervenuti per sistemare la spalla lussata in seguito ad un infortunio.

L'intervento alla spalla per Channing Tatum

"Solo un altro giorno. Un'altra sfida. Questa sarà dura. Ma va bene. Affrontiamola" ha scritto Channing Tatum nella didascalia del post. L'attore ha condiviso il motivo del suo intervento pubblicando una foto della sua radiografia alla spalla nelle storie di Instagram.

In seguito, ha pubblicato un'altra immagine post-operatoria della radiografia in cui è visibile una vite e la scritta 'Spalla avvitata, evviva'. Poche settimane fa, Tatum aveva partecipato al programma di Drew Barrymore durante il quale era tornato a parlare di Magic Mike, spiegando che la storia era ispirata al suo percorso da diciottenne, quando lavorò come spogliarellista.

L'infortunio sul set di Avengers: Doomsday

Channing Tatum non ha spiegato in che modo si è infortunato alla spalla ma qualche mese fa, l'attore aveva dichiarato pubblicamente di essersi infortunato sul set di Avengers: Doomsday, in cui interpreta Gambit: "Non si tratta del dolore che provo sul momento" dichiarò Tatum, riferendosi al lungo periodo di recupero "È sapere che non posso tornare indietro. E ora so come saranno i prossimi sei mesi della mia vita. Odio semplicemente invecchiare".

Nel 2025, Channing Tatum ha partecipato al film Roofman di Derek Cianfrance dopo aver recitato in Blink Twice di Zoë Kravitz, sua ex partner, la cui relazione si è conclusa nell'ottobre 2024. Attualmente, Channing Tatum sta frequentando la modella Inka Williams, dopo aver vissuto un matrimonio lungo nove anni con l'attrice Jenna Dewan.