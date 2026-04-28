Zoë Kravitz e Harry Styles verso le nozze? La reazione di Channing Tatum

La reazione di Channing Tatum alla notizia del fidanzamento della ex Zoë Kravitz con la popstar inglese Harry Styles non si è fatta attendere e ha stupito molti. Poche ore dopo la conferma da parte dei media, l'attore ha condiviso una Instagram Story contenente una commovente poesia di John Roedel.

Perché Channing Tatum ha pubblicato una poesia per celebrare il fidanzamento della sua ex

Channing Tatum e Zoë Kravitz sono stati insieme per circa tre anni prima di separare le loro strade nell'ottobre 2024, senza acredine e in armonia. A quanto pare, Tatum aveva fatto la fatidica proposta alla figlia di Lisa Bonet e Lenny Kravitz, ma poco dopo i due si sono allontanati per chiudere poi la relazione. Parlando con Elle del suo film Blink Twice, che vedeva Tatum tra gli interpreti, Zoë Kravitz ha detto: "Adoro il fatto che lo abbiamo realizzato insieme e ci tengo moltissimo a lui".

Il sentimento sembrerebbe reciproco vista la profondità della poesia pubblicata da Tatum che suona più o meno così:

"Il mio cervello e il mio cuore hanno divorziato / dieci anni fa / su chi fosse il responsabile del disastro che ero diventato / alla fine, non potevano più stare nella stessa stanza".

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Un nuovo fidanzamento per Zoë Kravitz: sarà la volta buona?

La vita sentimentale di Zoë Kravitz è piuttosto movimentata. Dopo il divorzio dall'attore Karl Glusman il 23 dicembre 2020, dopo 18 mesi di matrimonio, l'attrice ha avuto una relazione con Channing Tatum durata tre anni, dal 2021 al 2024, e nel 2025 è stata immortalata in atteggiamenti affettuosi col cantante britannico Harry Styles. Di recente è stata avvistata con un anello di fidanzamento da 9 carati del valore di 500.000 dollari alla mano sinistra.

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Una fonte avrebbe appena confermato a People il fidanzamento dopo otto mesi di frequentazione, svelando che le due star avrebbero dato la notizia a "una ristretta cerchia di persone".