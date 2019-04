Charlie's Angels sarà un sequel e non un reboot, ecco le foto ufficiali!

Mentre approdano in rete le foto ufficiali di Charlie's Angels, la regista Elizabeth Banks chiarisce che il film sarà un sequel, non un reboot, come annunciato in precedenza.

Nella mente di Elizabeth Banks, il nuovo Charlie's Angels proseguirà il franchise avviato nel 1976 con la serie tv originale, che vedeva protagoniste Kate Jackson, Farrah Fawcett e Jaclyn Smith nel panni di un trio di superspie al soldo del misterioso Charles Townsend, poi proseguito con i film interpretati da Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu.

I nuovi Angeli sono Kristen Stewart, Ella Balinska e Naomi Scott. Cosa aspettarci da questa versione più moderna? Secondo la sua regista, il film sarà una continuazione di quanto visto in precedenza che "incorpora gli eventi della serie tv originale e dei due film diretti da McG. Charles Townsend è ancora attivo, ma adesso ha semplicemente espanso il suo settore. Se eri ricco nel 1976, diventavi ancora più ricco. Charles Townsend è più ricco che mai, così i suoi affari sono aumentati tanto da dar vita a un'agenzia di spie globale".

Da quanto mostrato nelle prime foto, Charlie's Angels sarà un'avventura globale. Il film è ambientato a Istanbul, Amburgo e Berlino. Al centro della storia ci sarà il lavoro in team, come sottolinea la Banks:

"Per me era importante fare un film su un gruppo di donne che lavora insieme e si supporta a vicenda, non volevo fare un film su una relazione sentimentale o sul fatto che non telefonano abbastanza spesso alle loro madri. Quando lavoro, non parlo di queste cose. Mi concentro sul mio lavoro. Volevo che gli Angeli facessero lo stesso, volevo trattarle col rispetto che le loro capacità meritano."

Charlie's Angels arriverà nei cinema americani il 15 novembre 2019.

