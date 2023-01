Charlie's Angels, reunion in vista? Drew Barrymore vorrebbe tornare a lavorare con Lucy Liu e Cameron Diaz

Charlie's Angels è un franchise che popola da anni gli schermi, ma gli Angeli interpretati da Drew Barrymore, Lucy Liu e Cameron Diaz sono quelli con cui sono cresciute le ultime generazioni, e l'interprete di Dylan non direbbe mica di no ad un terzo film. Reunion in vista?

Drew Barrymore è recentemente tornata a commentare la possibilità di realizzare un nuovo film nella saga cinematografica di Charlie's Angels, uno dei lavori che le ha regalato maggiore popolarità soprattutto tra i Millennial.

Nella pellicola del 2000, seguita poi da un secondo film nel 2003, Barrymore era affiancata dalle co-star Lucy Liu e Cameron Diaz, con cui non vede l'ora di tornare a collaborare.

"Sono sfide interessanti e già consolidate. E sono preparatorie per altro" dice l'attrice, indirizzando anche il recente suggerimento di Mindy Kaling di tornare a vestire i panni di Dylan Sanders nel celebre franchise, come segala anche CBM "Ci sono così tanti trascorsi, che non sembrerebbe di stare realizzando un film. Ma è come dire 'Vuoi davvero passare la vita a fare qualcosa del genere, con quelle persone?' e per per me è un sì. 'Sì, lo farei. Lo farei davvero'". _

Nonostante non sembri che le cose siano sempre andate per il meglio sui set dei vecchi film, Drew Barrymore conserva ovviamente ricordi preziosi della loro realizzazione, e non esiterebbe a tornare per una reunion... La penseranno così anche le sue co-star?

A quanto pare, il reboot del 2019 diretto da Elizabeth Banks non ha avuto il successo sperato, quindi sarà difficile che ci siano movimenti in quel senso. Ma un revival della vecchia saga cinematografica, a questo punto, perché escluderlo?