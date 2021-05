Charlie's Angels, Bill Murray e Lucy Liu, la lite furibonda sul set raccontata dall'attore

Bill Murray, durante un'intervista del 2002, ha parlato estensivamente della lite furibonda con Lucy Liu che ebbe luogo sul set di Charlie's Angels, un film del 2000 diretto da McG con Cameron Diaz e Drew Barrymore, nonché sequel dalla celeberrima serie tv del 1976.

Matt LeBlanc con Lucy Liu in Charlie's Angels

Murray sembra proprio il tipo di persona che va d'accordo con tutti quelli con cui lavora anche se, sfortunatamente, quest'impressione si è rivelata sbagliata sul set di Charlie's Angels. Liu e Murray non andavano affatto d'accordo durante le riprese del primo film di Charlie's Angels e litigavano spesso sul set.

Sebbene Murray e Liu si tenessero a distanza l'uno dall'altra, le cose hanno preso una piega inaspettata: un giorno infatti è scoppiata una terribile lite tra i due co-protagonisti; secondo alcuni membri della troupe la rissa è iniziata dopo che Murray ha interrotto una scena e ha iniziato a criticare Liu per il suo modo di recitare.

L'attrice, ovviamente, non ha apprezzato gli attacchi verbali di Murray e ha iniziato a prenderlo a pugni; il regista e alcuni membri della troupe hanno quindi deciso di intervenire e hanno separato i due interpreti prima che la situazione si intensificasse ulteriormente.

Due anni dopo Murray ha rivelato cosa è realmente accaduto quel giorno sul set con Lucy: "Abbiamo iniziato a provare una scena e io le ho detto: 'Lucy, come puoi dire queste battute? Sono assurde'. Si è subito arrabbiata con me perché pensava che la stessi criticando, ma la realtà è che odiava quelle battute tanto quanto me. Per 15 o 20 minuti ci siamo scannati di brutto ma poi abbiamo fatto pace, ho avuto modo di conoscerla meglio da quel giorno e ora provo un grande affetto per lei."