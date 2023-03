Bill Murray, Lucy Liu commenta le accuse di cattivo comportamento: "Mi dispiace sia successo anche ad altri"

Lucy Liu torna a parlare delle accuse mosse nei confronti di Bill Murray per via del suo comportamento inappropriato sul set, dispiacendosi di come sia accaduto anche ad altri.

Negli ultimi anni Bill Murray è finito sotto l'occhio del ciclone mediatico per via di numerose accuse mosse contro di lui. Anche Lucy Liu lo aveva accusato di un comportamento inappropriato sul set di Charlie's Angels, celebre film del 2000, dichiarando di essere stata insultata e umiliata dinnanzi al cast. Nel corso degli anni anche altre personalità come Geena Davis, Richard Dreyfuss e Seth Green hanno deciso di denunciare pubblicamente gli atteggiamenti di Bill Murray.

"Mi dispiace molto che sia accaduto anche ad altre persone. Non mi sento a posto con la coscienza sapendo che anche altri hanno avuto cattive esperienze. Ma il fatto che abbiano trovato il coraggio di parlarne è una buona cosa" ha dichiarato l'attrice ai microfoni di PEOPLE. Lucy Liu ha poi aggiunto: "Non credo sia una bella sensazione doverci convivere e sentirsi puniti per qualcosa su cui non si ha alcun controllo. Sono grata che le persone siano in grado di dire la loro opinione e di liberare questo pensiero, perché non credo che sia un'energia positiva da tenere dentro di sé. È importante poter entrare in contatto con altre persone e sentire che non si è gli unici".

Bill Murray sulle accuse ricevute sul set di Being Mortal: "Ho fatto qualcosa che pensavo fosse divertente"

Al momento i rappresentanti di Bill Murray non hanno voluto rispondere alle dichiarazioni di Lucy Liu, ma la presenza dell'attore in quel di Hollywood inizia a diventare sempre più marginale. Si vocifera che anche la sua partecipazione in Ant-Man 3 sia stata ridotta a un semplice cameo proprio per via delle accuse.