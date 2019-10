Charlie's Angels: nel nuovo trailer del reboot gli angeli sono più scatenati che mai

Il nuovo trailer di Charlie's Angels ci porta ancora una volta alla scoperta del reboot diretto da Elizabeth Banks, adrenalinico e patinato allo stesso tempo, come solo gli "angeli di Charlie" sanno essere ormai da generazioni, fin da quel loro esordio televisivo del 1976.

E le tre protagoniste nuove di zecca, Kristen Stewart, Ella Balinska e Naomi Scott non saranno un'eccezione a questa formula consolidata.

Quello che cambia effettivamente in questo reboot sono le mire dell'agenzia di Charles Townsend, che porta i suoi affari a livello internazionale, accrescendo così la posta in gioco e l'azione per i nuovi angeli, impegnati in spericolati combattimenti fin dal trailer. Naturalmente senza mai perdere il loro sex appeal. Cosa che imparerà a fare benissimo anche la Elena Houghlin di Naomi Scott, la scienziata del MIT che entrerà a far parte della squadra solo una volta salvata dalle altre due future compagne, e poi da loro addestrata.

Mentre nulla sembrano avere ormai da imparare i due scatenatissimi angeli Sabina Wilson, interpretata da Kristen Stewart, e Jane Kano, interpretata da Ella Balinska, il vero braccio armato del gruppo. Appaiono nel trailer anche la regista e attrice Elizabeth Banks, Djimon Hounsou e Patrick Stewart che nel film saranno le tre versioni di Bosley, diventato un nome in codice utilizzato dai vari personaggi che gestiscono le agenzie Townsend in tutto il mondo.

Charlie's Angels: una foto promozionale del film

Il film racconterà quello che accade a una nuova generazione di Angeli mentre la Townsend Agency inizia a lavorare in modo globale, offrendo sicurezza e vari servizi ad alcuni clienti, potendo contare su uffici e team altamente specializzati in tutto il mondo. Il progetto racconterà la storia di uno di quei team. La sceneggiatura di Charlie's Angels è firmata da Jay Basu e dalla regista Elizabeth Banks, mentre le precedenti versioni dello script erano state scritte da Craig Mazin e Semi Chellas.

Il franchise ha preso il via sul piccolo schermo nel 1976 con star Kate Jackson, Farrah Fawcett, Jaclyn Smith e Cheryl Ladd. Nel 2000 e nel 2003, invece, è stato il turno di due film con protagoniste Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu. Il network ABC nel 2011 aveva provato a rilanciare il brand con una serie, andata in onda solo per quattro puntate. Il reboot sarà nelle sale italiane a partire dal 9 gennaio 2020.