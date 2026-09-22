Channing Tatum avrebbe creato un account falso per insultare la sua ex: "Ridicolo"

L'attore ha smentito di essere dietro a un profilo Instagram accusato di prendere di mira l'ex fidanzata Zoë Kravitz e il suo nuovo compagno Harry Styles.

Channing Tatum ha deciso di intervenire personalmente dopo che, sui social, qualcuno aveva iniziato a indicarlo come il possibile autore di un account Instagram utilizzato per lasciare commenti ironici e provocatori su Zoë Kravitz e sul suo attuale compagno, Harry Styles. Un'ipotesi che l'attore ha liquidato senza troppi giri di parole, definendola assurda e chiarendo di avere un solo profilo Instagram.

Perché Channing Tatum era stato collegato all'account

Al centro della discussione c'è l'account @bidness_nonya, finito sotto la lente degli utenti dopo alcuni commenti rivolti proprio alla sua ex fidanzata e al cantante britannico. A far nascere i sospetti sarebbe stato soprattutto un dettaglio: Tatum risultava tra i follower del profilo. Alcuni utenti hanno quindi ipotizzato che dietro l'account potesse esserci proprio l'attore, soprattutto perché i suoi contenuti sembravano prendere di mira la sua ex fidanzata e Harry Styles.

Channing Tatum sul set

L'attore, però, ha scelto di rispondere direttamente alle insinuazioni attraverso una Instagram Story pubblicata sul suo account ufficiale. "Davvero non posso credere che pensiate che sia questo il modo in cui passo il mio tempo libero. È fottutamente esilarante", ha scritto. Poi ha aggiunto un'osservazione piuttosto semplice: "Perché mai dovrei seguire un account fake se non volessi che la gente lo collegasse a me? Ma davvero, dai". E, per chiudere definitivamente la questione, ha precisato: "Se proprio devo dirlo, ho un solo account Instagram: @channingtatum".

L'ipotesi, tuttavia, non è stata condivisa da tutti. Stephanie Tleiji, che su Instagram gestisce l'account @stephwithdadeets, ha suggerito una spiegazione molto meno elaborata: potrebbe semplicemente trattarsi di un vecchio account di fan che Tatum aveva iniziato a seguire anni fa.

Anche Cosmopolitan ha riportato che il profilo avrebbe cambiato proprietario più volte e che, nel corso del tempo, avrebbe pubblicato commenti su argomenti molto diversi. La stessa testata ha inoltre sottolineato che l'account avrebbe negato direttamente di appartenere a Tatum. Insomma, al momento non ci sono elementi pubblici che dimostrino che l'attore sia effettivamente il proprietario del profilo. L'unico dato concreto emerso dalla vicenda è che Tatum lo seguiva.

La storia tra Channing Tatum e Zoë Kravitz

La vicenda assume un significato particolare considerando il rapporto che ha legato Tatum e Kravitz. I due si sono conosciuti lavorando a Blink Twice, thriller psicologico del 2024 diretto e co-sceneggiato da Kravitz, nel quale Tatum era protagonista.

Channing Tatum in una scena

La relazione è iniziata nel 2021 e nel 2023 la coppia si era fidanzata ufficialmente. Nell'ottobre 2024, però, i due hanno deciso di interrompere la relazione e di mettere fine al fidanzamento. Kravitz ha poi iniziato una relazione con Harry Styles. La coppia è stata pubblicamente confermata nell'agosto 2025 e, nell'aprile 2026, è arrivato anche il fidanzamento.

È proprio il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice ad aver alimentato ulteriormente le speculazioni online. Ogni riferimento, commento o attività social riconducibile a Tatum è stato così passato al setaccio dagli utenti alla ricerca di possibili segnali sulla fine della loro relazione.

Non è nemmeno la prima volta che i social hanno cercato di interpretare le attività online di Channing Tatum come possibili messaggi rivolti alla sua ex. Quando è arrivata la notizia del fidanzamento tra Kravitz e Styles, l'attore aveva condiviso nelle sue Instagram Stories alcuni versi di una poesia di John Roedel. Il testo parlava di un cuore ancora legato a ciò che è accaduto ieri e di una mente già proiettata verso ciò che potrebbe succedere domani.

La poesia conteneva anche un passaggio particolarmente personale, nel quale il narratore raccontava la separazione simbolica tra cervello e cuore e il loro continuo rimpallo di responsabilità per la propria situazione emotiva.

Il post aveva inevitabilmente attirato l'attenzione dei fan, che avevano cercato un collegamento con la notizia del fidanzamento della sua ex. Anche in quel caso, però, non era arrivata da Tatum una conferma che il messaggio fosse effettivamente riferito a Kravitz.

Questa volta, invece, l'attore ha deciso di parlare in modo molto più diretto. E la sua posizione sul presunto account fake è stata netta: non sarebbe lui a gestirlo e, a suo dire, non avrebbe alcun motivo per nascondersi dietro un profilo anonimo.