Grande Fratello Vip, nuovi ingressi e prime nomination: ecco chi è a rischio

La seconda puntata del Grande Fratello Vip ha completato il cast con cinque nuovi ingressi. La serata si è chiusa con le prime nomination e i nomi dei concorrenti che rischiano l'eliminazione.

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi, caratterizzata dagli ultimi cinque ingressi nella Casa, che hanno completato il cast, ora composto da 18 persone. Nel corso della serata non sono mancati momenti di confronto, sorprese e nuove dinamiche, fino al classico giro di nomination che ha portato alla formazione del primo gruppo a rischio eliminazione.

Il riassunto della seconda puntata: cinque nuovi ingressi

Il primo a varcare la Porta Rossa è stato il ballerino Andreas Müller, che ha ricevuto una sorpresa dalla moglie Veronica Peparini, pronta a invitarlo a vivere l'esperienza al massimo. La seconda nuova arrivata è stata Guendalina Tavassi, tornata nella Casa dopo la sua esperienza al Grande Fratello 11 con l'obiettivo di riprendersi, come ha dichiarato, "quello che, secondo me, era mio".

Subito dopo è entrato Alex Belli, già protagonista del Grande Fratello Vip 6. Il suo ingresso è stato accompagnato dalle osservazioni delle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, che hanno sottolineato il suo atteggiamento particolarmente egoriferito. "Dio c'è, ma non sei te, stai sereno", gli ha detto la giornalista del TG5.

Alex Belli entra al Grande Fratello Vip

La quarta nuova inquilina è stata Michelle Masullo, che ha rivelato di indossare lo stesso outfit utilizzato dalla sua "madre acquisita" Jo Squillo al suo ingresso al GF Vip 6. La cantante le ha infatti passato il testimone, come ha raccontato Michelle prima di varcare la Porta Rossa.

A chiudere gli ingressi è stato il modello e pugile Alessandro Roncaccia, che ha subito dato vita a un momento di ballo con Megan Ria, accettando di ricevere da lei qualche lezione di bachata.

Nel corso della puntata sono stati letti anche gli esiti del televoto settimanale. In nomination c'erano quattro partecipanti e i primi due classificati avrebbero ottenuto l'immunità, conquistata da Carmen e Moreno, grazie alle percentuali ottenute:

Carmen: 41,99%

Moreno: 27,87%

Federica: 15,16%

Danto: 14,98%

Guendalina Tavassi prima di entrare nella Casa

I primi contrasti nella Casa

Non sono mancate le prime tensioni tra gli inquilini. Tra le dinamiche più evidenti ci sono stati i contrasti tra Alessandro Varsi e La Di Pietro, con il primo che ha accusato la coinquilina di voler essere sempre al centro dell'attenzione. Primi dissapori anche tra Moreno e Marina La Rosa, mentre la puntata ha permesso al pubblico di conoscere meglio alcune delle storie personali dei protagonisti.

Megan Ria racconta la sua storia

Durante la serata, Megan Ria ha ripercorso la propria storia, soffermandosi anche sui sacrifici economici affrontati dalla sua famiglia per permetterle di studiare danza.

Ilary ha poi cercato di approfondire il rapporto interrotto tra Megan e Franceska, la fidanzata di Elodie. La ballerina ha preferito non entrare nei dettagli, limitandosi a spiegare: "Ci sono rimasta male, rispetto, non porto rancore e non voglio forzare nulla".

Il televoto flash dei nuovi ingressi

La puntata ha visto anche un televoto flash dedicato ai cinque nuovi arrivati. A ottenere il maggior numero di preferenze è stato Andreas, con il 39,15%,seguono:

Guendalina Tavassi: 30,11%

Alessandro Roncaccia: 20,75%

Alex Belli: 7,30%

Michelle Masullo: 2,69%

Grande Fratello Vip, le nomination della Casa

È arrivato quindi il momento delle nomination. Prima hanno votato i partecipanti entrati nel corso della prima puntata, in Super Led e con votazione palese. Carmen e Moreno, essendo immuni, hanno invece votato segretamente in confessionale. Questi i voti:

Marina vota Giacomo

Jonathan vota Marina

Alessandro vota Danto

Megan vota Federica

Danto vota Simone

Simone vota Danto

Federica vota Giulia

Giulia vota Federica

Giacomo vota Marina

Piera vota Marina

Valeria vota Federica

Moreno vota Alessandro

Di Pietro vota Jonathan

I più votati risultano quindi Danto, Federica e Marina.

Mancavano però ancora le nomination dei cinque nuovi ingressi. Andreas, in quanto immune, ha scelto nella Nuvola chi avrebbe votato in forma palese e chi invece in segreto. Questi i voti:

Roncaccia: Alex

Michelle: Roncaccia

Alex: Roncaccia

Andreas: Guendalina

Guendalina: Roncaccia

Più votato: Roncaccia. In nomination ci sono: Danto, Marina, Federica e Roncaccia, il meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione.

Il biglietto di ritorno

L'ultimo momento della puntata ha coinvolto tutto il cast nella Nuvola. Davanti ai partecipanti sono state posizionate 18 buste. In una di queste si trova il cosiddetto "biglietto di ritorno", che permetterà a uno dei protagonisti di rientrare in gioco dopo una sua eventuale eliminazione. Le buste, naturalmente, sono rimaste chiuse e verranno aperte di volta in volta, in occasione delle successive uscite dalla Casa.