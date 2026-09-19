Gf Vip, Simone Annicchiarico: le frasi su Sal Da Vinci e Darwin fanno discutere

Simone Annicchiarico ha espresso il suo punto di vista sulla canzone di Sal Da Vinci e sulla teoria dell'evoluzione durante le prime ore nella Casa del Grande Fratello Vip attirando l'attenzione degli spettatori

Tra i primi concorrenti a fare il loro ingresso nella Casa del Grande Fratello, durante la prima puntata del 17 settembre, c'è anche Simone Annicchiarico. Conduttore televisivo e volto noto del mondo dello spettacolo, è figlio del celebre attore e comico Walter Chiari, il cui vero cognome era proprio Annicchiarico, e dell'attrice e cantante Alida Chelli.

Il suo ingresso ha già attirato l'attenzione del pubblico, soprattutto per alcune dichiarazioni sulla musica di Sal Da Vinci e sulla teoria dell'evoluzione di Darwin, che hanno fatto discutere gli spettatori.

Simone Annicchiarico contro "Per sempre sì" di Sal Da Vinci

Nella casa del Grande Fratello la musica accompagna spesso la quotidianità degli inquilini, con una playlist scelta soprattutto dagli autori del programma. In alcune occasioni, però, vengono anche accontentate le richieste dei concorrenti.

Tra i brani trasmessi ieri è partita Per sempre sì di Sal Da Vinci, la canzone vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo e rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest. Simone Annicchiarico, dopo aver ascoltato il brano e visto i suoi compagni d'avventura cantare e riprodurre la celebre coreografia, ha spiegato di non poter partecipare perché non conosce particolarmente bene la canzone. Poi, però, ha aggiunto rivolgendosi agli altri concorrenti: "Ragazzi, ma questa è musica per sottosviluppati, insomma".

Morena Morello gli ha fatto notare che dovrebbe allargare i suoi confini musicali, ma Simone ha risposto: "Non voglio". Poco dopo, parlando ancora di Sal Da Vinci, ha aggiunto: "Tutto tinto. Lo so chi è, un neomelodico, no?". Il tono delle dichiarazioni era ironico, ma le parole di Annicchiarico non sono piaciute a una parte del pubblico, che sui social ha commentato le sue uscite.

La critica agli autori del Grande Fratello

Nel mirino di Simone Annicchiarico non è finito soltanto Sal Da Vinci. Il concorrente ha avuto qualcosa da dire anche sugli autori del Grande Fratello. Quando hanno convocato uno degli inquilini nel confessionale, Simone ha commentato: "Chi deve andare in confessionale? Avete parlato come degli analfabeti, non si è capito niente".

Un'altra conversazione che ha attirato l'attenzione è stata quella con Marina La Rosa, durante la quale Annicchiarico ha parlato del suo scetticismo nei confronti della teoria dell'evoluzione di Charles Darwin.

Simone Annicchiarico e le dichiarazioni sulla teoria di Darwin

Parlando con Marina La Rosa, il figlio di Walter Chiari ha dichiarato: "Mi posso sbagliare, sono un asino. Per me Darwin è una caz.ata mostruosa". Successivamente ha spiegato il suo punto di vista sull'origine dell'uomo: "Per me noi non veniamo assolutamente dalle scimmie. Le scimmie sono scimmie, noi siamo uomini, i pesci sono pesci".

E ancora, riferendosi all'evoluzione e al passaggio dall'ambiente acquatico alla terraferma: "Il pesce che da idrodinamico vede un'opportunità sulla terraferma? Ma stiamo scherzando? Ma veramente". Le prime ore nella casa del Grande Fratello hanno quindi già messo in evidenza il carattere diretto di Simone Annicchiarico, le cui dichiarazioni hanno iniziato a generare discussioni tra gli spettatori del reality.