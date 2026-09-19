BYD Music Awards 2026 stasera su Rai 1: ospiti, cantanti e scaletta della serata conclusiva

La seconda serata dei BYD Music Awards 2026 va in onda questa sera su Rai 1 dall'Arena di Verona con Carlo Conti e Vanessa Incontrada alla conduzione e tanti artisti pronti a salire sul palco.

Questa sera, sabato 19 settembre, dall'Arena di Verona va in scena la seconda e conclusiva serata dei BYD Music Awards 2026, in onda su Rai 1 subito dopo Affari Tuoi. Alla conduzione tornano Carlo Conti e Vanessa Incontrada, pronti ad accompagnare il pubblico tra esibizioni, ospiti e grandi protagonisti della musica italiana.

La serata arriva al termine di un'edizione particolarmente significativa: nel 2026 i Music Awards celebrano infatti 20 anni di storia. La manifestazione, nata nel 2007, ha visto salire sul palco oltre 600 artisti e ha assegnato più di 1.000 riconoscimenti.

BYD Music Awards 2026, gli ospiti della seconda serata

Tra gli ospiti attesi all'Arena di Verona c'è Enrico Brignano, che porterà sul palco il suo consueto mix di comicità e intrattenimento. Grande spazio sarà naturalmente dedicato alla musica, con una lunga lista di artisti pronti a esibirsi nel corso della serata. Tra i protagonisti figurano Achille Lauro, Anna, Elisa e Geolier. Ecco la scaletta in ordine alfabetico.

Achille Lauro

Anna

Elisa

Fred de Palma

Geolier

Giorgia

Il Volo

Irama

Luchè

Madame

Negramaro

Sal Da Vinci

Sayf

The Kolors

Tommaso Paradiso

TonyPitony

Il riconoscimento a Carlo Conti e il pensiero per Stefano De Martino

I riconoscimenti agli artisti vengono assegnati sulla base delle certificazioni FIMI/NIQ e SIAE. I premi riguardano gli album pubblicati tra settembre 2025 e settembre 2026 che hanno ottenuto certificazioni Oro, Platino e Multiplatino, oltre ai singoli Platino e Multiplatino e ai tour capaci di raggiungere le 100.000, 200.000 e 300.000 presenze certificate.

Nel corso della prima serata, Carlo Conti ha ricevuto un riconoscimento speciale da FIMI, per gli oltre 7 milioni e mezzo di copie certificate ottenute nelle cinque edizioni del Festival di Sanremo da lui guidate come direttore artistico. Durante la serata, il conduttore ha speso alcune parole per Stefano De Martino, che sarà al timone del prossimo Festival di Sanremo. Conti ha scelto una frase breve, ma significativa: "Un in bocca al lupo grande a Stefano De Martino per il suo prossimo Festival". Ora l'appuntamento è con la seconda e ultima serata dei BYD Music Awards 2026: una nuova notte di musica, spettacolo e grandi nomi dall'Arena di Verona.