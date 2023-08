Challengers, Luca Guadagnino 'non sapeva niente di tennis, era più interessato ai corpi sudati'

A differenza di quanto anticipato, il nuovo film di Luca Guadagnino con Zendaya, Challengers, non inaugurerà la Mostra del Cinema di Venezia 2023. La pellicola è stata ritirata per via dello sciopero degli attori, che avrebbe impedito a Zendaya di promuoverla, e l'uscita è slittata al 2024.

Quel che è certo è che i motivi di interesse nei confronti di Challengers non sono pochi. Ad alimentare ulteriormente la curiosità nei confronti del progetto, un triangolo sentimentale ambientato nel mondo del tennis, sono le dichiarazioni degli interpreti Zendaya, Josh O'Connor e Mike Faist a Empire.

"Luca Guadagnino non aveva alcuna conoscenza del tennis", ha detto Faist a Empire. "Penso che avesse solo un vago interesse per certe specificità del tennis. Era più interessato ai corpi e al sudore".

"Ciò in cui Luca è davvero bravo è la rappresentazione della sensualità e del desiderio", afferma Zendaya. "C'è così tanto in un semplice scambio di sguardi. La tensione cresce e a volte non interrompere questi momenti è una buona cosa". Il co-protagonista Josh O'Connor ha approfondito questo aspetto spiegando: "Il tennis è il sesso. Quei momenti sono così sexy. Il film affronta la tensione del prima e del dopo. Il sesso per cui sono tutti disperati è nel campo da gioco."

Di cosa parla Challengers?

In Challengers Zendaya Coleman interpreta Tashi Duncan, ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (Mike Faist), la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest'ultimo deve affrontare sul campo l'oramai finito Patrick (Josh O'Connor), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi qual è il prezzo della vittoria.

Challengers, diretto da Luca Guadagnino, è scritto da Justin Kuritzkes e prodotto da Amy Pascal, Luca Guadagnino, Zendaya, Rachel O'Connor. I produttori esecutivi sono Bernard Bellew, Lorenzo Mieli e Kevin Ulrich. La musica è di Trent Reznor & Atticus Ross.