Tom Holland reagisce alle nuove foto di Zendaya, bellissima sul red carpet ai NAACP Image Awards

Tom Holland ha commentato il look di Zendaya in un post pubblicato dall'attrice dopo i NAACP Image Awards, attirando così l'attenzione dei fan che hanno mostrato tutto il loro amore per la coppia.

Tom Holland ha emozionato i fan rendendo pubblica la sua reazione all'apparizione di una splendida Zendaya in Versace, e con un nuovo taglio di capelli, sul red carpet dei NAACP Image Awards 2023.

La cerimonia, che si è svolta nella serata di sabato, ha segnato il ritorno di Zendaya sul tappeto rosso dopo gli Emmy Awards dello scorso anno. Per l'occasione, come riportato da The Indipendent, l'attrice ha indossato un abito firmato Versace nero e verde senza spalline e con una profonda scollatura. Con un nuovo taglio di capelli, la giovane sta si è mostrata in tutta la sua bellezza per l'occasione.

Tom Holland non ha quindi perso tempo e ha mostrato la sua reazione commentando un post pubblicato su Instagram dalla stessa attrice. I fan, a cui non sono sfuggite le emoji di Holland, non hanno perso tempo a mostrare il loro amore per la coppia.

"AWWWW", ha scritto un utente mentre un altro fan ha aggiunto: "Voi due siete le mie persone preferite in assoluto".

"Sei un uomo maledettamente fortunato" ha scritto ancora un fan dell'attrice rivolgendosi a Tom Holland. Non sono mancati i commenti da parte di altri artisti che hanno condiviso il pensiero dei fan e dello stesso protagonista dei film di Spider-Man.

Per la cerimonia di premiazione, Zendaya ha indossato un secondo abito: una gonna bianca lunga con un reggiseno abbinato di Prada. Oltre ad essere stata una delle presentatrici della serata, l'attrice era candidata per il premio Entertainer of the Year e Miglior attrice in una serie drammatica.