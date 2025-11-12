Chainsaw Man, gli scienziati scoprono una nuova specie di squalo e la dedicano al Diavolo Motosega

In Cile, un gruppo di ricercatori ha scelto di rendere omaggio a Chainsaw Man, una delle serie più influenti dell'ultimo decennio, dando il nome del suo tenero e diabolico Pochita a un nuovo squalo preistorico scoperto nel deserto di Atacama.

Un gruppo di paleontologi cileni ha scoperto una nuova specie di squalo fossile, battezzandola Pochitaserra patriciacanalesae in onore di Pochita, l'iconico Diavolo di Chainsaw Man, e della scienziata Patricia Canales, fondendo ricerca e cultura pop in un omaggio speciale.

Pochitaserra patriciacanalesae: lo squalo che unisce scienza e diavoli

Scoperto nella English Bay Formation della regione di Atacama, in Cile, il fossile appartiene a una specie finora sconosciuta di squalo sega. Il suo nome scientifico, Pochitaserra patriciacanalesae, racchiude una doppia dedica: da un lato, a Pochita, il celebre diavolo motosega del manga e anime Chainsaw Man; dall'altro, alla paleontologa Patricia Canales, figura chiave nello studio dei fossili marini cileni.

L'aspetto del fossile, con la forma dentata e allungata del muso, ricorda ironicamente le lame di una motosega, un parallelismo che ha reso la scelta del nome ancora più immediata. Secondo Martín Chávez Hoffmeister, tra i paleontologi coinvolti, "volevamo creare un nome scientifico memorabile che collegasse la scienza alla cultura contemporanea."

Un'idea riuscita, considerando che Chainsaw Man continua a essere un fenomeno mondiale: il recente film Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc ha dominato il box office internazionale, superando anche titoli hollywoodiani come Black Phone 2 e Springstine: Deliver Me From Nowhere.

Dallo schermo al mare preistorico

La notizia, riportata per la prima volta da El Diario de Atacama, non poteva che incuriosire anche i fan dell'anime, abituati alle trovate folli e sanguinose del mondo creato da Tatsuki Fujimoto. La scelta di legare Pochita - un demone motosega trasformato in fedele compagno del protagonista Denji - a una creatura marina antichissima sembra quasi un piccolo scherzo del destino. Dopotutto, nel film Reze Arc compare anche Beam, l'ibrido uomo-squalo, e in un one-shot di Fujimoto intitolato Look Back i protagonisti disegnano persino un manga chiamato Shark Kick.

La curiosità si unisce al tempismo: mentre il film continua la sua corsa di popolarità e il manga di Chainsaw Man pubblica nuovi capitoli di successo, si moltiplicano le voci su una possibile terza stagione dell'anime, che potrebbe essere annunciata al prossimo Jump Festa.

Nel frattempo, Pochita è riuscito a ottenere qualcosa che nessun altro demone avrebbe mai immaginato: l'immortalità scientifica.