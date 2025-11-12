Chainsaw Man, gli scienziati scoprono una nuova specie di squalo e la dedicano al Diavolo Motosega

Un gruppo di paleontologi cileni ha scoperto una nuova specie di squalo fossile, battezzandola Pochitaserra patriciacanalesae in onore di Pochita, l'iconico Diavolo di Chainsaw Man, e della scienziata Patricia Canales, fondendo ricerca e cultura pop in un omaggio speciale.
Pochitaserra patriciacanalesae: lo squalo che unisce scienza e diavoli
Scoperto nella English Bay Formation della regione di Atacama, in Cile, il fossile appartiene a una specie finora sconosciuta di squalo sega. Il suo nome scientifico, Pochitaserra patriciacanalesae, racchiude una doppia dedica: da un lato, a Pochita, il celebre diavolo motosega del manga e anime Chainsaw Man; dall'altro, alla paleontologa Patricia Canales, figura chiave nello studio dei fossili marini cileni.
L'aspetto del fossile, con la forma dentata e allungata del muso, ricorda ironicamente le lame di una motosega, un parallelismo che ha reso la scelta del nome ancora più immediata. Secondo Martín Chávez Hoffmeister, tra i paleontologi coinvolti, "volevamo creare un nome scientifico memorabile che collegasse la scienza alla cultura contemporanea."
Un'idea riuscita, considerando che Chainsaw Man continua a essere un fenomeno mondiale: il recente film Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc ha dominato il box office internazionale, superando anche titoli hollywoodiani come Black Phone 2 e Springstine: Deliver Me From Nowhere.
Dallo schermo al mare preistorico
La notizia, riportata per la prima volta da El Diario de Atacama, non poteva che incuriosire anche i fan dell'anime, abituati alle trovate folli e sanguinose del mondo creato da Tatsuki Fujimoto. La scelta di legare Pochita - un demone motosega trasformato in fedele compagno del protagonista Denji - a una creatura marina antichissima sembra quasi un piccolo scherzo del destino. Dopotutto, nel film Reze Arc compare anche Beam, l'ibrido uomo-squalo, e in un one-shot di Fujimoto intitolato Look Back i protagonisti disegnano persino un manga chiamato Shark Kick.
La curiosità si unisce al tempismo: mentre il film continua la sua corsa di popolarità e il manga di Chainsaw Man pubblica nuovi capitoli di successo, si moltiplicano le voci su una possibile terza stagione dell'anime, che potrebbe essere annunciata al prossimo Jump Festa.
Nel frattempo, Pochita è riuscito a ottenere qualcosa che nessun altro demone avrebbe mai immaginato: l'immortalità scientifica.