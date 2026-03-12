Chainsaw Man, il CEO di MAPPA ammette che il film è: "Impossibile da replicare, andremmo in bancarotta"

Dopo una prima stagione che aveva diviso il pubblico, l'arrivo del film dedicato all'arco di Reze ha cambiato completamente la percezione del progetto (e il futuro della saga anime).

Il CEO di MAPPA, Manabu Otsuka, ha definito Chainsaw Man - Reze Arc un progetto unico difficilmente replicabile. Il film ha richiesto un livello di dedizione straordinario, mentre lo studio riflette ora su quale formato scegliere per il prossimo arco dell'anime.

Un film irripetibile: la visione dietro l'arco di Reze

Secondo Manabu Otsuka, CEO dello studio MAPPA, la realizzazione di Chainsaw Man - Il Film: La Storia di Reze rappresenta qualcosa di estremamente raro nel panorama dell'animazione contemporanea. Durante un'intervista realizzata insieme al produttore Masao Maruyama, Otsuka ha parlato apertamente della natura quasi irripetibile del progetto.

La locandina di Chainsaw Man - Il Film: La...

Il dirigente non ha usato mezzi termini nel descrivere la sfida creativa affrontata dal team. "In realtà non credo che potrei fare di nuovo qualcosa del genere," ha spiegato. "Anche se riunissimo lo stesso team che ha lavorato su Reze, non c'è alcuna garanzia che potremmo raggiungere di nuovo quel livello di determinazione che era presente nel film."

Dietro questa dichiarazione c'è una riflessione più ampia sull'industria dell'animazione. Otsuka e Maruyama hanno infatti sottolineato come il film sia nato in un contesto creativo molto particolare, un ambiente che oggi non è così facile ricreare. Secondo loro, il segreto del progetto è stato un approccio quasi "autoriale", più vicino alla filosofia di registi come Mamoru Oshii o Hayao Miyazaki.

In quel tipo di processo creativo, l'obiettivo principale non è adattarsi alle regole dell'industria o alle strategie di produzione standardizzate. Piuttosto, si cerca di inseguire una visione artistica molto precisa, anche quando questo significa correre rischi importanti. È una mentalità che privilegia la coerenza creativa rispetto alla sicurezza economica.

Otsuka lo ha spiegato con una certa franchezza. "Non so per quanto tempo potremo continuare a realizzare qualcosa di così speculativo come Reze. Se le cose andassero male, potremmo persino finire in bancarotta e dovremmo trovare un equilibrio." Un altro elemento che rende il film particolare è la sua durata: meno di 100 minuti, una scelta insolita per un progetto animato di grande scala. In un momento in cui altre produzioni puntano su lungometraggi molto più lunghi - come accade con alcune saghe cinematografiche anime - il film di Chainsaw Man ha preferito una struttura compatta, quasi chirurgica.

Il futuro di Chainsaw Man: film o nuova stagione?

La grande domanda ora riguarda il futuro dell'anime. Da mesi è stato annunciato che il prossimo capitolo narrativo sarà l'Arco degli Assassini, uno dei segmenti più intensi del manga di Tatsuki Fujimoto. Tuttavia, MAPPA non ha ancora chiarito quale formato utilizzerà per adattarlo.

Una scena di Chainsaw Man

Le possibilità sul tavolo sono almeno due: un nuovo film oppure una seconda stagione televisiva. Entrambe le opzioni hanno vantaggi e rischi, soprattutto considerando le aspettative altissime generate dal film dedicato a Reze. Dal punto di vista narrativo, l'Arco degli Assassini non è molto più lungo di quello di Reze: nel manga conta appena quattro capitoli in più. Questo significa che potrebbe funzionare perfettamente anche come lungometraggio. Tuttavia, ripetere la stessa strategia comporterebbe un investimento importante.

Un film anime può generare incassi molto elevati, soprattutto quando una serie gode di una popolarità globale come quella di Chainsaw Man. Ma proprio per questo rappresenta anche una scommessa più rischiosa. Se il pubblico reagisse con entusiasmo, il risultato potrebbe essere straordinario. Se invece l'accoglienza fosse più tiepida - come accaduto in parte con la prima stagione dell'anime - il rischio economico diventerebbe più concreto.

Esiste anche una soluzione più prudente: una stagione televisiva breve, magari da 10 o 11 episodi, una formula che negli ultimi anni ha funzionato molto bene per altri titoli di grande successo come Frieren. Qualunque decisione prenderà lo studio, una cosa è ormai chiara: Chainsaw Man è diventato una delle proprietà intellettuali più osservate dell'animazione contemporanea. E dopo l'esperienza del film di Reze, ogni nuova scelta creativa sarà inevitabilmente confrontata con quell'opera che lo stesso MAPPA considera un risultato quasi impossibile da replicare.