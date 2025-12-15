Chainsaw Man, nel film compare un easter egg su Reze che solo adesso è stato scoperto dai fan

Dopo un passaggio in sala che ha sorpreso anche gli osservatori più attenti dell'industria anime, Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc è arrivato in digitale, aprendo la strada a una nuova fase di analisi minuziosa. Ed è proprio nel dettaglio recnetemnete scoperto dai fan che il film rivela la sua forza espressiva.

Un conto alla rovescia nascosto per Reze

La distribuzione digitale di Chainsaw Man - Il Film: La Storia di Reze ha acceso una vera e propria caccia al dettaglio tra gli spettatori, soprattutto tra coloro che avevano intuito, già in sala, che il film nascondesse più di quanto mostrasse in superficie. Il Reze Arc è da tempo uno dei capitoli più amati del manga di Tatsuki Fujimoto, e la sua trasposizione animata ha finalmente messo d'accordo lettori e pubblico anime, grazie a una messa in scena che privilegia ritmo, tensione e costruzione visiva.

Tra le scoperte più interessanti emerse in questi giorni ce n'è una che racconta bene il livello di controllo formale raggiunto da Studio MAPPA. Durante lo scontro finale tra Denji e Reze, impostato come un duello sospeso e quasi western nel suo linguaggio, lo sfondo diventa parte attiva della narrazione. A ogni stacco di montaggio, le finestre illuminate dell'edificio alle spalle di Reze segnano un conto alla rovescia che parte da dieci e arriva progressivamente allo zero, fino all'istante in cui Denji avvia la motosega e Reze fa scattare le dita, dando inizio al combattimento finale.

È un dettaglio che molti spettatori non avevano colto al primo sguardo, e proprio per questo assume un valore simbolico forte. Non serve a spiegare la scena, né a renderla più chiara: serve a renderla più densa. Una scelta che dimostra quanto MAPPA abbia lavorato non solo sull'impatto estetico, ma sulla grammatica del cinema applicata all'animazione. Definire il film "uno spettacolo per gli occhi" rischia quasi di essere riduttivo, considerando come ogni inquadratura sembri pensata per sostenere la tensione narrativa lungo tutti i suoi cento minuti.

Non sorprende che nei prossimi giorni emergano altri easter egg simili, ora che il pubblico può fermare, riguardare e sezionare ogni scena con attenzione chirurgica. Il Reze Arc, più che un semplice film, si comporta come un testo aperto, pronto a rivelare nuovi livelli a ogni visione.

Un futuro finalmente più solido per la saga

Il valore di questi dettagli diventa ancora più significativo se si guarda al percorso recente di Chainsaw Man. La prima stagione, uscita nel 2022, era stata senza dubbio un successo, ma non priva di critiche. L'uso della CGI nelle scene d'azione e uno stile visivo percepito come distante dal tratto originale del manga avevano diviso la community, alimentando un dibattito acceso sull'identità dell'anime.

Una scena del film di Chainsaw Man

Con Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc, il cambio di passo è evidente. Affidare la regia a Tatsuya Yoshihara ha significato ripensare l'impianto visivo in modo più espressivo e coerente con l'opera di Fujimoto, senza rinnegare del tutto il lavoro precedente. Il risultato è un film che appare più sicuro di sé, più consapevole del proprio tono e finalmente capace di fondere violenza, ironia e malinconia in un equilibrio convincente.

Il successo al botteghino ha confermato questa percezione, facendo evaporare gran parte delle critiche che avevano accompagnato la serie agli esordi. MAPPA sembra aver trovato la chiave giusta per raccontare Chainsaw Man, e l'easter egg del conto alla rovescia diventa una dichiarazione d'intenti: non si tratta più solo di adattare una storia popolare, ma di dimostrare una padronanza registica che guarda al cinema prima ancora che all'animazione seriale.