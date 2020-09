Chadwick Boseman, la costumista di Black Panther: "Quando ha indossato il costume e l'elmetto è stata magia"

La costumista di Black Panther, Ruth Carter, ricorda commossa la prima volta che ha visto Chadwick Boseman con indosso il costume del popolare personaggio Marvel che lo ha lanciato nell'olimpo delle star.

Black Panther: un primo piano di Chadwick Boseman in costume

Grazie a Black Panther, nel 2019 Ruth Carter ha conquistato un Oscar per i costumi del film. Prima del film Marvel, la Carter aveva già lavorato con Chadwick Boseman nel 2017 in Marshall. Come ricorda a People:

"Quando abbiamo lavorato a Marshall, nessuno di noi pensava a Black Panther. Chadwick era focalizzato sulla preparazione del ruolo di Thurgood Marshall. Abbiamo lavorato ai costumi e abbiamo affrontato un sacco di cambiamenti. Da giovane, Thurgood Marshall era molto elegante, perciò è stato molto divertente vestirlo in quel modo. Dalle prove, ho capito che lui voleva entrare nel personaggio, comprenderne quel periodo, voleva capire bene il ruolo."

Black Panther: il protagonista Chadwick Boseman

Chadwick e la Carter hanno così visualizzato un sacco di video degli anni '30-'40 per immergersi nell'epoca:

"Si è divertito molto. Aveva già interpretato James Brown e aveva adorato interpretare le movenze di sex machine, ma in questo caso si sentiva un po' strano perché non gli sembrava di assomigliare a Thurgood Marshall. Abbiamo fornito la nostra interpretazione del grande Thurgood Marshall."

Mentre era impegnata nella lavorazione di Marshall, Ruth Carter è stata chiamata da Marvel a occuparsi di Black Panther, ma ha deciso di non dirlo subito a Chadwick Boseman:

"Volevo mantenere il segreto, gliel'ho detto solo verso la fine delle riprese. Chad ha risposto con un sorriso 'lo sapevo già'. Era elettrizzato, anche lui aveva mantenuto il segreto. Ricordo quando l'ho visto per la prima volta con indosso il costume. Avevo i pantaloni nel mio ufficio, erano su un manichino e ho pensato che non andavano un granché bene in parte per la strana forma del manichino. Ho chiamato Chadwick e gli ho chiesto di provare il costume per vedere se c'erano problemi. Quando ha indossato costume ed elmetto, è stata come una magia. Potevo vedere il potere del supereroe. Potevo vedere il suo effetto sulle persone perché lui era un supereroe".