César 2022: Illusioni perdute e Annette in testa alle nomination, Adam Driver tra i migliori attori

Annunciate le candidature ai César 2022. Gli Oscar del cinema francese quest'anno vedono in pole position Illusioni perdute di Xavier Giannoli con 15 candidature, seguito dal folle musical di Leos Carax, Annette, a quota 11 tra cui si segnala la candidatura a miglior attore per Adam Driver.

Illusioni perdute: Benjamin Voisin e Cécile De France in una scena del film

Annette, film d'apertura del Cannes Film Festival 2021, vede Adam Driver nei panni dello standup performer Henry McHenry, che si innamora della cantante d'opera Anne (Marion Cotillard) prima che la loro relazione instabile si capovolga.

Ancora un musical, Aline - La voce dell'amore di Valérie Lemercier, ispirato alla vita della cantante canadese Céline Dion, a quota 10 nomination, seguito da Bac Nord di Cédric Jiminez con 7 candidature e dal vincitore della Mostra di Venezia, Happening, a quota quattro.

La regista e sceneggiatrice Danièle Thompson condurrà la cerimonia di consegna dei César che si terrà il 25 febbraio, nel corso della quale verrà consegnato un Cèsar alla carriera a Cate Blanchett.

Annette a Cannes 2021: Marion Cotillard parla della "fama che ti distrugge" mentre Leos Carax va a fare pipì

Di seguito la lista completa delle candidature ai César 2022:

BEST FILM

"Lost Illusions"

"Annette"

"Aline"

"Bac Nord"

"Happening"

"La Fracture"

"Onoda, 10,000 Nuits Dans La Jungle"

BEST DIRECTOR

Valérie Lemercier, "Aline"

Leos Carax, "Annette"

Cédric Jiminez, "Bac Nord"

Audrey Diwan, "Happening"

Xavier Giannoli, "Lost Illusions"

Arthur Harari, Onoda, "10,000 Nuits Dans La Jungle"

Julia Ducournau, "Titane"

BEST ACTRESS

Leila Bekhti, "Les Intranquilles"

Valeria Bruni Tedeschi, "La Fracture"

Laure Calamay, "Une Femme Du Monde"

Virginie Efira, "Benedetta"

Vicky Krieps, "Serre Moi Fort"

Valérie Lemercier, "Aline"

Léa Seydoux, "France"

BEST ACTOR

Damien Bonnard, "Les Intraquilles"

Adam Driver, "Annette"

Gilles Lellouche, "Bac Nord"

Vincent Macaigne, "Médecin De Nuit"

Benoit Magimel, "De Son Vivant"

Pio Marmai, "La Fracture"

Pierre Niney, "Boîte Noire"

BEST SUPPORTING ACTRESS

Jeanne Balibar, "Lost Illusions"

Cécile de France, "Lost Illusions"

Aissatou Dialla Sagna, "La Fracture"

Adèle Exarchopoulos, "Mandibules"

Danielle Fichaud, "Aline"

BEST SUPPORTING ACTOR

Francois Civil, "Bac Nord"

Xavier Dolan, "Lost Illusions"

Vincent Lacoste, "Lost Illusions"

Karim Leklou, "Bac Nord"

Sylvain Marcel, "Aline"

BEST FEMALE NEWCOMER

Noée Abita, "Slalom"

Salomé Dewaels, "Lost Illusions"

Agathe Rousselle, "Titane"

Anamaria Vartolomei, "Happening"

Lucie Zhang, "Les Olympiades"

BEST MALE NEWCOMER

Sandor Funtek, "Supremes"

Sami Outalbali, "Une Histoire D'Amour Et De Désir"

Thimotée Robart, "Les Magnétiques"

Makita Samba, "Les Olympiades"

Benjamin Voisin, "Lost Illusions"

BEST ORIGINAL SCREENPLAY

Valérie Lemercier, Brigitte Buc - "Aline"

Leos Carax, Ron Mael, Russell Mael - "Annette"

Yann Gozlan, Simon Moutaïrou, Nicolas Bouvet-Levrard - "Boïte Noire"

Catherine Corsini, Laurette Polmanss, Agnès Feuvre - "La Fracture"

Arthur Harari, Vincent Poymiro - "Onoda, 10,000 Nuits Dans La Jungle"

BEST ADAPTED SCREENPLAY

Yaël Langmann, Yvan Attal - "Les Choses Humaines"

Audrey Diwan, Marcia Romano - "Happening"

Xavier Giannoli, Jacques Fieschi - "Lost Illusions"

Céline Sciamma, Léa Mysius, Jacques Audiard - "Les Olympiades"

Mathieu Amalric - "Serre Moi Fort"

BEST ORIGINAL SCORE

Ron Male, Russell Mael - "Annette"

Guillaume Roussel - "Bac Nord"

Philippe Rombi - "Boïte Noire"

Rone - "Les Olympiades"

Warren Ellis, Nick Cave - "La Panthère Des Neiges"

BEST SOUND

Olivier Mauvezin, Arnaud Rolland, Edouard Morin, Daniel Sobrino - "Aline"

Erwan Kerzanet, Katia Boutin, Maxence Dussère, Paul Heymans, Thomas Gauder - "Annette"

Nicolas Provost, Nicolas Bouvet-Levrard, Marc Doisne - "Boïte Noire"

François Musy, Renaud Musy, Didier Lozahic - "Lost Illusions"

Mathieu Descamps, Pierre Bariaud, Samuel Aïchoun - "Les Magnétiques"

BEST CINEMATOGRAPHY

Caroline Champetier, "Annette"

Christophe Beaucarne, "Lost Illusions"

Paul Guilhaume, "Les Olympiades"

Tom Harari, "Onoda, 10,000 Nuits Dans La Jungle"

Ruben Impens, "Titane"

BEST EDITING

Nelly Quettier, "Annette"

Simon Jacquet, "Bac Nord"

Valentin Féron, "Boïte Noire"

Frédéric Baillehaiche, "La Fracture"

Cyril Nakache, "Lost Illusions"

BEST COSTUME DESIGN

Catherine Leterrier, "Aline"

Pascaline Chavanne, "Annette"

Madeleine Fontaine, "Délicieux"

Thierry Delettre, "Eiffel"

Pierre-Jean Laroque, "Lost Illusions"

BEST SET DESIGN

Emmanuelle Duplay, "Aline"

Florian Sanson, "Annette"

Bertrand Seitz, "Délicieux"

Stéphane Taillasson, "Eiffel"

Riton Dupire-Clémént, "Lost Illusions"

BEST VISUAL EFFECTS

Sébastien Rame, "Aline"

Guillaume Pondard, "Annette"

Olivier Cauwet, "Eiffel"

Arnaud Fouquet/Julien Meesters, "Lost Illusions"

Martial Vallanchon, "Titane"

BEST ANIMATED FEATURE "Même Les Souris Vont Au Paradis," dirs: Denisa Grimmova, Jan Bubenicek "Le Sommet Des Dieux," dir: Patrick Imbert "La Traverséé," dir: Florence Miailhe

BEST DOCUMENTARY FEATURE "Animal," dir: Cyril Dion "Bigger Than Us," dir: Flore Vasseur "Debout Les Femmes," dirs: Gilles Perret, François Ruffin "Indes Galantes," dir: Philippe Béziat "La Panthère Des Neiges," dirs: Marie Amiguet, Vincent Munier

BEST DEBUT FEATURE

"Gagarine," dirs: Fanny Liatard, Jérémy Trouilh

"Les Magnétiques," dir: Vincent Maël Cardona

"La Nuée," dir: Just Philippot

"La Panthère Des Neiges," dirs: Marie Amiguet, Vincent Munier

"Slalom," dir: Charlène Favier

BEST FOREIGN FILM