Illusioni perdute: la trama e il cast del film in onda stasera su Rai 3 in prima visione

Una prima visione pluripremiata: stasera su Rai 3 alle 21:20 va in onda Illusioni perdute, il film diretto nel 2021 da Xavier Giannoli, presentato in concorso nello stesso anno al Festival di Venezia e vincitore di ben 7 Premi César. Il film è tratto dal romanzo omonimo di Honoré de Balzac, capitolo fondamentale della sua "Commedia umana".

La trama

Francia, diciannovesimo secolo. Il poeta Lucien Chardon de Rubempré vorrebbe diventare celebrato e famoso. Così, carico di speranze, lascia la tipografia di famiglia e si trasferisce a Parigi, seguito dalla sua mecenate, Madame Louise de Bargeton. All'interno del mondo letterario non sarà per lui semplice trovare la direzione da seguire, tanto da comprendere di essere finito in una realtà senza scrupoli, nella quale venire fuori rischia di diventare un'impresa ardua e che potrebbe spingerlo ad andare contro i suoi saldi principi morali.

All'interno della società parigina tutto ha un prezzo: un aspetto che provoca il disprezzo di Lucien, il quale verrà a sua volta giudicato dagli aristocratici per le sue semplici origini e per la relazione che egli intrattiene con la baronessa che lo sta sostenendo economicamente. Progressivamente, Lucien verrà estromesso e allontanato dai circoli più importanti, finendo senza un soldo quando non avrà più l'appoggio della donna. Così, non gli resterà che la scrittura per vendicarsi delle illusioni che ha perduto: alcuni articoli controversi desteranno scalpore, e con essi ricambierà l'indifferenza con il cinismo.

La trasposizione cinematografica del regista, impreziosita da scenografie e costumi, coglie la modernità di un grande classico della letteratura capace di raccontare gli effetti delle trasformazioni del capitalismo sulla società del XIX secolo.

Il cast

Benjamin Voisin è Lucien, Cécile de France è la sua mecenate. Vincent Lacoste è Etienne Lousteau, Xavier Dolan è Nathan D'Anastazio, Salomé Dewaels è la giovane Coralie, Jeanne Balibar è la Marchesa d'Espard, Gérard Depardieu è Dauriat.