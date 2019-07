C'era una volta a..Hollywood: quella volta che Aquaman disturbò le riprese!

Un curioso aneddoto lega la produzione di C'Era Una Volta a...Hollywood al film Aquaman. Lo ha raccontato Quentin Tarantino durante un'apparizione corso al Jimmy Kimmel Live!

Quentin Tarantino e Brad Pitt sono stati distratti da un ragazzo che sembrava Jason Momoa vestito da Aquaman. Tarantino ha ricordato:"C'è stato questo momento un po' folle nel bel mezzo delle riprese del film: stavamo girando una scena in cui Brad guidava lungo Hollywood Boulevard. E le riprese vanno avanti per tutta la notte, con parecchi passanti dietro le barricate che delimitavano il set che si erano fermati per dare un'occhiata. Totalmente fantastico. Bene, uno degli astanti era Aquaman. Se ne stava stava di fronte al Chinese Theatre. Non l'Aquaman che ricordo io, ma la nuova versione con Jason Momoa. Con questi capelli lunghi e i tatuaggi. Se ne stava lì con un tritone. Era lì, boom, è Aquaman! Abbiamo continuato a girare: "Aquaman ci sta guardando, fate come se niente fosse!" Stavo cercando di non guardarlo, ma non potevi non guardarlo. Così ho continuato a guardare furtivamente Aquaman per tutta la notte."

Parte del film ha comportato la chiusura di Hollywood Boulevard per alcuni giorni, ma poiché si tratta di un luogo pubblico, naturalmente c'erano persone che guardavano il film, tra cui questo ragazzo travestito da Jason Momoa nei panni di Aquaman. Per fortuna, tutto il cast è riuscito a continuare a girare nonostante la distrazione divertente.

Ricordiamo che C'era una volta a... Hollywood uscirà al cinema il prossimo 19 settembre 2019.