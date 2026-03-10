Quentin Tarantino replica a Rosanna Arquette dopo le critiche sulla N-word: “Mancanza di classe e di onore”

Il dibattito sul linguaggio nei film di Quentin Tarantino si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo le dichiarazioni critiche di Rosanna Arquette, il regista ha deciso di replicare pubblicamente con una lettera diretta all'attrice, accusandola di aver attaccato il film e il suo lavoro per ragioni opportunistiche.

Tarantino risponde alle critiche di Rosanna Arquette

La polemica sul linguaggio utilizzato nei film di Quentin Tarantino non è certo una novità nel panorama hollywoodiano, ma questa volta il dibattito ha assunto un tono particolarmente personale. Tutto è iniziato dopo un'intervista concessa da Rosanna Arquette al Sunday Times, in cui l'attrice ha ripercorso la propria esperienza in Pulp Fiction, il celebre film del 1994 che ha contribuito a definire la carriera del regista.

Un ritratto del regista americano Quentin Tarantino

Arquette, che nel film interpretava Jody, moglie del personaggio Lance interpretato da Eric Stoltz, ha riconosciuto l'importanza della pellicola nella storia del cinema contemporaneo. Tuttavia ha anche espresso una critica diretta nei confronti del regista riguardo all'uso ricorrente della N-word nei suoi film. "Personalmente ne ho abbastanza dell'uso della N-word - la odio," ha dichiarato l'attrice. "Non sopporto che a lui sia stato concesso un permesso speciale. Non è arte, è semplicemente razzista e inquietante."

Le parole hanno rapidamente fatto il giro dei media internazionali, riaccendendo una discussione che accompagna Tarantino da decenni. Il regista, noto per dialoghi provocatori e spesso volutamente controversi, è stato più volte criticato per l'uso frequente di questo termine nei suoi film. In particolare, molti osservatori citano Django Unchained come esempio emblematico: la parola compare infatti decine di volte nella sceneggiatura.

Questa volta però Tarantino non ha lasciato cadere la polemica. Il regista ha deciso di rispondere direttamente con una lettera indirizzata all'attrice, pubblicata dopo che le sue dichiarazioni avevano già attirato l'attenzione di numerosi organi di stampa.

La lettera del regista: "Spero che la pubblicità sia valsa il prezzo"

Nel suo messaggio, Quentin Tarantino ha espresso una reazione decisamente dura alle critiche ricevute. Il regista ha accusato Arquette di aver parlato negativamente di un film di cui, a suo dire, era stata entusiasta durante la produzione. "Spero che la pubblicità che stai ricevendo da 132 diversi media che scrivono il tuo nome e pubblicano la tua foto sia valsa la pena di mancare di rispetto a me e a un film di cui ricordo molto chiaramente che eri entusiasta di far parte," ha scritto Tarantino nella lettera.

Quentin Tarantino sul set di Pulp Fiction

Il regista ha poi suggerito che le critiche dell'attrice possano essere cambiate nel tempo, ma ha sottolineato come il modo in cui sono state espresse rappresenti, secondo lui, una mancanza di rispetto verso il lavoro condiviso. "Ti senti davvero così oggi? È molto possibile," ha proseguito. "Ma dopo che ti ho dato un lavoro e hai accettato il compenso, attaccare il film per quello che sospetto siano ragioni molto ciniche dimostra una evidente mancanza di classe, per non dire di onore."

Tarantino ha infine chiuso il suo intervento con un riferimento allo spirito di solidarietà che dovrebbe esistere tra colleghi nel mondo creativo. "Tra colleghi artisti dovrebbe esserci un "Esprit de corps" [NdA è un'espressione francese che indica un sentimento di lealtà, orgoglio, cameratismo condiviso dai membri di un gruppo]. Ma a quanto pare l'obiettivo è stato raggiunto. Congratulazioni."

Il confronto tra i due riporta ancora una volta al centro della scena una questione che divide da anni pubblico e critica: fino a che punto il linguaggio provocatorio può essere considerato parte integrante della libertà artistica? Nella filmografia di Tarantino la risposta è sempre stata chiara, ma il dibattito intorno al suo lavoro continua a riemergere ogni volta che una nuova voce decide di rimetterlo in discussione.