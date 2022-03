C'era una volta a... Hollywood: stasera su Rai2 in prima visione il film di Quentin Tarantino

Stasera su Rai2 alle 21:20 appuntamento in prima visione in chiaro con C'era una volta a... Hollywood, l'ultimo film di Quentin Tarantino, con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie.

C'era una volta a... Hollywood: un'immagine del teaser trailer

Los Angeles, 1969. Mentre divampa il fenomeno degli hippie e qualcosa, anche nel ricco mondo del cinema di Hollywood, sembra cambiare, Rick Dalton(Leonardo DiCaprio), un esperto attore che ha visto sfuggire il successo (dopo il trionfo di una serie televisiva western degli anni Cinquanta e una serie di film azzeccati) cerca una nuova possibilità per non cadere nel dimenticatoio come molti altri. Il suo migliore amico, assistente, guardaspalle e controfigura è il brillante Cliff Booth (Brad Pitt), con alle spalle una vicenda controversa ma anch'egli in cerca di nuove opportunità nel cinema.

Intanto, Rick non vuole accettare l'offerta di un produttore di recitare in uno spaghetti western in Europa, ritenendo il progetto non alla sua altezza, anche perché prima ha trovato un ruolo, quello del cattivo, in un nuovo western.

Sulle colline, in Cielo Drive, accanto alla lussuosa residenza di Rick, sono nel frattempo giunti in affitto il regista Roman Polanski e la sua magnifica moglie, la bellissima attrice Sharon Tate (Margot Robbie), che sogna di diventare una stella.

C'era una volta a... Hollywood: Margot Robbie in un'immagine del teaser trailer

Capitolo conclusivo della cosiddetta "trilogia del revisionismo storico", con C'era una volta a... Hollywood Quentin Tarantino riscrive il finale della tragica vicenda personale di Sharon Tate, uccisa il 9 agosto 1969 da alcuni seguaci di Charles Manson in quello che è rimasto alla storia (tristemente vera) come il massacro di Cielo Drive.

Apprezzato da pubblico e critica in giro per il mondo, il film ha vinto, tra gli altri, due premi Oscar, 4 Golden Globe e l'originale Palm Dog al Festival di Cannes, dove era in corsa per la Palma d'Oro.