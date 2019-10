C'era una volta a... Hollywood: quali scene contiene la versione estesa del film

C'era una volta a... Hollywood è tornato, in versione estesa e rimaneggiata, in 1000 sale americane a partire dallo scorso 25 ottobre per volere dello stesso Quentin Tarantino e del distributore, che hanno deciso così di allungare le 2 ore e 41 minuti con altri 10 aggiuntivi.

C'era una volta a... Hollywood è stato uno dei più grandi successi di Quentin Tarantino al botteghino mondiale, nonostante negli USA sia arrivato in estate, stagione notoriamente tiepida per gli incassi. La sua distribuzione "diluita" nel resto del mondo - in Italia per esempio è arrivato solo a ottobre - ha fatto in modo che l'attenzione sul film (qui la nostra recensione di C'era una volta a... Hollywood) non si spegnesse praticamente mai. E ora Tarantino ha deciso di tornare in alcuni cinema selezionati per mostrare ancora più scene del suo ultimo lungometraggio.

In particolare le aggiunte sono quattro e, a dispetto di quanto molti si aspettavano, non includono più scene con Charles Manson o con Bruce Lee, nè il cameo tagliato di Tim Roth, ma sono praticamente dei finti spot pubblicitari con l'altrettanto finto Rick Dalton.

Dieci minuti aggiuntivi non fanno naturalmente di C'era una volta a... Hollywood un film diverso da quello già visto, tranne per l'inizio, in cui ora sono presenti due spot completi delle sigarette Red Apple e della Old Chattanooga Beer. La buona notizia? Nello spot delle sigarette pubblicizzate da Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) è presente ora anche James Marsden nei panni di un giovane Burt Reynolds.

La versione estesa termina con altre due clip, entrambe tratte dalle finte serie western Bounty Law e Lancer, la prima con la presenza di Michael Madsen, la seconda dà spazio maggiore a Julia Butters, la piccola che dà a Rick una grossa lezione di professionalità sul set. C'era una volta a... Hollywood in streaming arriverà molto presto nella sua versione "canonica" vista al cinema, molte altre scene ancora inedite, invece, saranno presenti nei contenuti extra di DVD e BluRay, in arrivo sul mercato americano tra novembre e dicembre.