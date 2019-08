C'era una volta a... Hollywood: a Roma grande attesa per Tarantino e il cast del film

C'era una volta a... Hollywood arriva a Roma per la premiere italiana del film di Quentin Tarantino. L'attesa dei fan per il regista e i protagonisti del suo film è già iniziata e alcuni hanno già preso posto nelle vicinanze del tappeto rosso.

C'era una volta a... Roma, dunque: il Cinema Adriano, che ospiterà la premiere, è stato letteralmente trasformato (da fuori) in una vecchia sala degli anni '70, come potete vedere nelle foto che ci sono state inviate dalla nostra lettrice Giada D'Egidio.

Vedere le foto dei preparativi per l'evento di stasera, con operai impegnati a sistemare l'insegna e le lettere che compongono il titolo del film sulla facciata del Cinema Adriano, fa un certo effetto e ricorda un'altra scena di un altro film di Tarantino, Bastardi senza gloria. A questo punto ci aspettiamo Brad Pitt che si presenti come Enzo Gorlomi, ma in realtà l'attore stasera non ci sarà. Ci saranno invece Leonardo DiCaprio, Margot Robbie e Quentin Tarantino, come era stato annunciato appena due giorni fa. Una notizia, quella dell'arrivo del regista e delle due star di C'era una volta a... Hollywood, che ha mandato in fibrillazione i fan (persino noi abbiamo ricevuto decine e decine di messaggi di persone che volevano saperne di più sull'evento)

Da notare che sui biglietti della premiere di C'era una volta a... Hollywood è specificato il dress code, che dovrà richiamare il 1969, l'anno in cui è ambientato il film. Il nuovo film di Quentin Tarantino si concentra sui due protagonisti, una star televisiva che tenta un rilancio (Leonardo DiCaprio) e la sua controfigura (Brad Pitt). Lo scenario e l'ambientazione sono la Hollywood dell'estate del 1969, quella in cui la diva Sharon Tate fu uccisa dalla setta di Charles Manson in quella che resterà alla storia come la strage di Bel Air.

Dopo la premiere mondiale a Cannes, il film sarà presentato anche al Festival di Locarno e a settembre arriverà (finalmente) nelle sale italiane.

