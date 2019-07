Margot Robbie, sexy scollatura da capogiro per la premiere del film di Tarantino

Margot Robbie si conferma icona sexy di questi anni con la sua scollatura maliziosa alla premiere di C'era una volta a... Hollywood a Londra. La diva australiana era vestita con un abito arancione elegante, reso più sensuale dalla scollatura vertiginosa.

Oltre a Margot Robbie, alla premiere di C'era una volta a... Hollywood che si è tenuta a Londra, presso l'Odeon Luxe Leicester Square il 30 luglio c'erano anche Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, protagonisti del film e il regista Quentin Tarantino. L'abito indossato da Margot Robbie per questa occasione è di Oscar De La Renta, della collezione autunno inverno 2019. Di seguito potete vedere alcune foto.

What a real lady in this plastic world. 🤬 #margotrobbie pic.twitter.com/7r477Tpglr — Katarinakatarinna (@katarinnakat) July 31, 2019

In C'era una volta a... Hollywood Margot Robbie interpreta la diva Sharon Tate, uccisa dalla setta di Charles Manson il 9 agosto 1969, in quella che resterà alla storia come la strage di Bel Air. Oltre a Sharon Tate - che era all'ottavo mese di gravidanza - gli assassini uccisero anche alcuni suoi amici che stavano trascorrendo la serata insieme a lei, nella villa. Il film di Tarantino però, pur essendo ambientato in quell'anno, si concentra sui due protagonisti, una star televisiva che tenta un rilancio (DiCaprio) e la sua controfigura (Brad Pitt).

Il ruolo di Margot Robbie, sebbene sia marginale, ha sollevato molte discussioni e polemiche, sia perché rievoca una vicenda dolorosa e raccapricciante, sia perché molti hanno contestato il fatto che l'attrice australiana ha poche battute nel film. Ricordiamo che il 2 agosto Leonardo DiCaprio, Margot Robbie e Quentin Tarantino saranno a Roma per la premiere italiana del film e si prevede già una folla di fan davanti al Cinema Adriano, dove si terrà il red carpet.