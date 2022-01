C'era una volta a... Hollywood, Quentin Tarantino ha scritto la biografia di Rick Dalton

Se avete amato C'era una volta a... Hollywood, non potete perdervi l'ultima fatica di Quentin Tarantino relativa all'ucronia cinematografica da lui creata, specialmente perché si tornerà a parlare di Rick Dalton grazie a una sua fittizia biografia.

Il personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio nel film candidato all'Oscar sarà infatti protagonista del nuovo progetto letterario di Tarantino, che sembra avere infinite idee per espandere il mondo del suo ultimo film.

Come riporta anche SlashFilm, ai microfoni dell'Empire Film Podcast, il regista ha ammesso di aver buttato giù quella che sarebbe a tutti gli effetti la biografia dell'attore, presentata però in una cornice tutta particolare (e molto meta): l'opera, che include anche un Q&A potenzialmente intitolato "Rick Dalton: The Man Who Would Be McQueen", sarebbe infatti frutto di un incontro tra Tarantino e Rick Dalton a un film festival alle Hawaii nel 1998.

"Ha una carriera davvero interessante" commenta Tarantino, aggiungendo che, nonostante nel film lo abbiamo visto spesso faticare nel tentativo di restare rilevante nel panorama cinematografico e televisivo, nell'ultima parte della sua carriera Dalton ha avuto grande successo. Come, però, non ci è ancora dato saperlo, ma lo potremo scoprire leggendo il libro.

Certo, non si sa ancora quando verrà pubblicato, sicuramente non prima che il suo "Cinema Speculation" sarà terminato, ma vi terremo aggiornati.