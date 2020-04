C'era una volta a... Hollywood: Quentin Tarantino potrebbe trarne un romanzo

C'era una volta a... Hollywood potrebbe diventare un romanzo: il regista Quentin Tarantino ha infatti parlato della possibilità ammettendo di essere interessato e che potrebbe valutare l'idea.

Il filmmaker ha svelato il potenziale progetto durante il podcast Pure Cinema Podcast accennando ai suoi prossimi impegni.

Il regista ha spiegato. "Non ci avevo pensato se non recentemente". Quentin Tarantino ha aggiunto: "Ma ora ci sto pensando. Potrei scrivere un romanzo di C'era una volta a... Hollywood".

Il lungometraggio ha ottenuto 10 nomination agli Oscar e ha incassato 374 milioni di di dollari in tutto il mondo permettendo a Brad Pitt di conquistare il riconoscimento come Miglior Attore Non Protagonista.

Il filmmaker dovrebbe comunque proporre in futuro una nuova versione del lungometraggio che contenga molte delle scene tagliate dal montaggio arrivato nelle sale. Tarantino tra i suoi prossimi progetti ha anche il suo ultimo film dietro la macchina da presa, che non ha ancora scelto, e un romanzo ambientato durante la seconda Guerra mondiale. Il suo obiettivo è infatti quello di di dedicarsi ad altri ambiti artistici, come quello letterario, e lavorare maggiormente a teatro.