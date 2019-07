C'era una volta a... Hollywood: Margot Robbie ha commosso la sorella di Sharon Tate

Margot Robbie è riuscita, con la performance in C'era una volta a... Hollywood, ad emozionare la sorella di Sharon Tate. A raccontarlo è stata la stessa Debra Tate in una lunga intervista con Vanity Fair.

"Mi ha fatta piangere perchè era come vedere Sharon. Il tono della sua voce era così simile a quello di mia sorella. Mi ha toccata così tanto che ho cominciato a piangere" ha raccontato Debra Tate, oggi 66 anni, sorella della sfortunata Sharon Tate, attrice, moglie di Roman Polanski, uccisa, a soli 26 anni e in attesa del suo primo figlio, nella notte tra l'8 e il 9 agosto 1969 nella sua casa di Cielo Drive da alcuni membri della Manson family.

C'era una volta a Hollywood: un'immagine del teaser trailer

Debra Tate ha vissuto questi momenti molto emozionanti durante la visita al set di C'era una volta a... Hollywood, dove è stata invitata dalla produzione e da Quentin Tarantino. "Mi sembrava di poter davvero rivedere mia sorella... quasi 50 anni dopo", ha dichiarato, pur se ha ammesso che, quando ha sentito parlare del film per la prima volta, ha sperato che Tarantino decidesse di dedicare molto più tempo al personaggio di Sharon nel film.

Così come le sarebbe piaciuto: "Vedere Margot suonare... Ma quello non era il film che Quentin Tarantino aveva scritto, lo sapevo già e l'ho capito: quella era la visione del regista".

C'era una volta a Hollywood, che, dopo la presentazione ufficiale a Cannes 2019, è al cinema negli Stati Uniti dallo scorso 26 luglio, arriverà nella sale italiane il prossimo 19 settembre.