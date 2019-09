C’era una volta a… Hollywood: Leonardo DiCaprio era terrorizzato dal lanciafiamme

C'era una volta a... Hollywood e la scena del lanciafiamme che ha terrorizzato Leonardo DiCaprio: lo stunt coordinator del film ha svelato qualche dettaglio sulla realizzazione di questa sequenza.

C'era una volta a... Hollywood: Brad Pitt, DiCaprio e Al Pacino in una scena

Lo stunt coordinator del film di Tarantino - di cui abbiamo scritto nella recensione di C'era una volta a... Hollywood - ha raccontato i retroscena di una delle sequenze più iconiche del film: quella in cui Rick Dalton, nel lungometraggio fittizio The 14 Fists of McCluskey, incenerisce un gruppo di nazisti con un lanciafiamme, con tanto di spassosa frase a effetto ("Qualcuno ha ordinato crauti fritti?"). Un momento spettacolare, presente anche nel trailer, ma che sul set creò qualche problema perché Leonardo DiCaprio, per motivi abbastanza comprensibili, esitava a maneggiare un vero lanciafiamme durante le riprese (nel flashback dove Rick indietreggia per il caldo durante le prove, chiedendo se è possibile abbassare la temperatura, la reazione del personaggio è quella genuina di DiCaprio). La soluzione trovata dallo stunt coordinator Robert Alonzo? "Sono abituato a lavorare con le fiamme, facendo questo mestiere da 23 anni, e per rassicurare Leo mi sono dato fuoco da solo, per fargli capire che non c'erano rischi." Attenzione, il resto della news contiene spoiler !

Aggiunge Alonzo: "Leo non era particolarmente entusiasta, perché non vuole fare male a nessuno, e posso capirlo. Deve letteralmente dare fuoco a otto persone che non ha mai incontrato prima, ed è psicologicamente difficile, quindi gli faccio i complimenti per essere riuscito a restare nella parte durante le riprese di quella scena." Stando all'Huffington Post, dopo aver assistito alla dimostrazione di Alonzo, Leonardo DiCaprio ha chiesto a tutti i presenti di applaudire lo stunt coordinator, che gli ha dato il coraggio di girare non una, ma due sequenze iconiche di C'era una volta a... Hollywood: il lanciafiamme torna infatti alla fine del film, quando Dalton, ubriaco e ignaro di ciò che sta accadendo, se ne serve per bruciare viva una seguace di Charles Manson dopo che lei ha cercato di ucciderlo, mentre Cliff Booth (Brad Pitt) fa fuori altri due adepti del folle criminale.