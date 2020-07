C'era una volta a... Hollywood: all'asta le auto usate da Brad Pitt e Leonardo DiCaprio

Le auto usate per C'era una volta a... Hollywood saranno messe all'asta, permettendo ai fan di entrare in possesso di uno dei veicoli usati da Brad Pitt e Leonardo DiCaprio sul set.

L'appuntamento, che si svolgerà anche online, per i potenziali compratori è per il 26 e il 27 agosto ed è organizzato da Prop Store.

Riuscire ad aggiudicarsi le auto scelte da Quentin Tarantino per il suo lungometraggio non sarà però particolarmente economico. La Cadillac Coupe de Ville gialla di proprietà di Rick Dalton, interpretato da Leonardo DiCaprio nel film C'era una volta a... Hollywood, ha infatti un costo stimato tra i 45.000 e i 55.000 dollari, mentre la Volkswagen Karmann Ghia usata da Cliff Booth, personaggio che ha fatto conquistare a Brad Pitt un Oscar, vale circa 20.000-30.000 dollari.

I due veicoli, in particolare quello guidato nella finzione dalla guardia del corpo, appaiono in molte scene del lungometraggio ambientato negli anni '60.

L'asta proporrà inoltre molti altri oggetti, oltre 850, da collezioni legati al mondo del cinema come il vestito di Michael Corleone nel film Il Padrino, dei costumi di Spaceballs, i guanti di Rocky Balboa, il casco indossato da Tom Cruise in Top Gun, una telecamera usata da Alfred Hitchcock durante le riprese di Vertigo, un costume di Jennifer Lawrence usato in The Hunger Games, e un modellino della nave spaziale di Alien che ha un valore di circa 300.000-500.000 dollari.

