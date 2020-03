Cena con delitto – Knives Out: Daniel Craig nella parodia del film (VIDEO)

Daniel Craig è stato protagonista di un buffo sketch di Saturday Night Live che mette alla berlina il suo ruolo in Cena con delitto - Knives Out.

Cena con delitto - Knives Out: Daniel Craig in una scena del film

Daniel Craig è stato protagonista di un buffo sketch di Saturday Night Live che mette alla berlina il suo ruolo in Cena con delitto - Knives Out. Lo sketch, che è stato anche oggetto di un simpatico tweet del regista Rian Johnson (interpretato sullo schermo dal comico Mikey Day), è incentrato sull'accento usato da Craig per il personaggio di Benoit Blanc, che nella versione di SNL è frutto del lavoro con un improbabile insegnante di dizione (Beck Bennett) le cui nozioni degli accenti dei Stati del Sud derivano interamente dai cartoni animati (un omaggio sottile al film, dove Ransom Drysdale paragona Blanc a Foghorn Leghorn, il gallo dei Looney Tunes). Come potete vedere qui sotto, c'è anche una gag legata al vomito, elemento importante della trama del lungometraggio.

Cena con delitto - Knives Out: Daniel Craig, Chris Evans, Noah Segan, Ana de Armas, LaKeith Stanfield in una scena del film

Questo sketch di Saturday Night Live ribadisce la popolarità di Cena con delitto - Knives Out, film che ad oggi ha incassato più di 300 milioni di dollari al box office mondiale, cifra rara di questi tempi per un prodotto interamente originale. Il lungometraggio di Rian Johnson è stato anche inserito nella lista dei dieci migliori film del 2019 stilata dall'American Film Institute, e ha ricevuto una nomination all'Oscar per la sceneggiatura. Già ai tempi dell'uscita Johnson aveva parlato del desiderio di realizzare ulteriori capitoli incentrati sul personaggio di Benoit Blanc (Daniel Craig), investigatore privato proveniente dal Kentucky. A gennaio il regista ha confermato che stava scrivendo un sequel, e un mese dopo la LionsGate ha ufficialmente dato il via libera al progetto.

L'accento di Daniel Craig è stato oggetto di ironia fin dall'inizio, con un utente di Twitter che ha suggerito che l'attore abbia una parlata diversa in ogni film, senza alcuna spiegazione all'interno del racconto stesso. Johnson, notoriamente disponibile a interagire con i fan sui social, ha ritwittato quel commento con la frase "Sarò sincero: ci ho pensato."