Cena con delitto - Knives Out è apparso nel catalogo di Amazon Prime Video, ma la sua presenza in catalogo e il titolo sono un vero e proprio giallo.

Cena con delitto - Knives Out era in streaming da oggi su Amazon Prime Video, anche se con un titolo diverso, Jet Stream. Molto probabilmente si tratta di un errore della piattaforma, in ogni caso il film che fino a pochi minuti fa era disponibile è proprio quello diretto da Rian Johnson con Daniel Craig.

Cena con delitto - Knives Out, scritto, ma anche diretto e prodotto da Rian Johnson, il regista di Looper e del tanto criticato episodio VIII di Star Wars, Gli Ultimi Jedi, è stato un successo sia di critica che di pubblico, e si sta già parlando di un sequel incentrato sul personaggio interpretato da Daniel Craig, il Detective Benoit Blanc.

In Knives Out, un ricco autore di romanzi gialli, Harlan Thrombey (Christopher Plummer) viene assassinato al termine della festa per i suoi 85 anni, e i sospettati sono tutti i presenti all'evento. Per fare chiarezza sull'accaduto, viene anonimamente ingaggiato un rinomato detective (Craig), che riuscirà a risolvere l'articolato caso, che presenterà però più sfide e colpi di scena del previsto. Tra citazioni illustri, rimandi a classici del genere, dialoghi brillanti e trovate narrative di grande efficacia, e grazie anche alle notevoli performance dell'intero cast, è facile dar ragione a chi ha annoverato il film tra i più meritevoli del 2019.

La pellicola si è infatti aggiudicata numerose nomination nel circuito di premiazioni hollywoodiane e non, tra cui anche quelle ai Golden Globe (per Daniel Craig e Ana De Armas come Migliore Attore e Attrice in una Commedia, oltre che come Miglior Commedia), ai BAFTA (Migliore Sceneggiatura), ai Critics' Choice (Miglior Cast, Miglior Commedia, Miglior Sceneggiatura), ai PGA e ai WGA (rispettivamente per la Miglior Sceneggiatura Originale e Miglior Produzione di un Lungometraggio Cinematografico). Inoltre, il National Board of Reviews lo ha inserito tra i 10 migliori film dell'anno, e ha assegnato al cast il premio per la Miglior Interpretazione.

Cena con delitto - Knives Out, da oggi su Amazon Prime Video vede nel cast oltre ai già citati Daniel Craig e Ana De Armas, anche Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette e Christopher Plummer.