Cena con Delitto - Knives Out: ci sarà un sequel? "Le idee ci sono" dice Rian Johnson

Cena con Delitto - Knives Out potrebbe avere uno (o più) sequel? Rian Johnson, regista, sceneggiatore e produttore del film, ha spiegato ai microfoni di Collider quali sono le possibilità e le eventuali condizioni perché questo accada.

Il whodunnit con Daniel Craig, Ana De Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon e tanti altri grandi nomi del grande e piccolo schermo sta già spopolando nelle sale americane, dopo aver ricevuto recensioni altamente positive dalla critica, e da oggi è nelle nostre sale (ne abbiamo parlato anche nella nostra recensione di Cena con delitto - Knives out)

Cena con delitto - Knives Out: Daniel Craig e Ana De Armas in una scena del film

Ma "cosa dobbiamo fare per far sì che altri quattro o cinque film con Daniel Craig nei panni del Detective Benoit Blanc possano essere realizzati?" chiede il giornalista del sito in un'intervista con il regista realizzata qualche giorno fa. Johnson, sorriso stampato sul volto, risponde prontamente: "Andate al cinema, portate le vostre famiglie a vedere Knives Out! Davvero, l'unica risposta possibile è: se questo film va anche solo discretamente bene al box office, non ci penserei due volte a realizzarne altri con Daniel! Ci siamo divertiti tantissimo a girare Knives Out, e l'idea di ritrovarci tutti insieme ogni tot di anni per dar vita a un altro mistero da risolvere per Benoit Blanc è un po' come stare in paradiso, per me!"

E quando gli viene chiesto se, per caso, abbia già una qualche base, un soggetto, per delle pellicole future, Rian Johnson risponde: "Potrei avere qualcosa, una piccola idea per un eventuale sequel. Ma non mi azzardo a dire nulla prima di sapere con certezza se ci sono le condizioni per realizzarlo. Vedremo..." risponde il regista.

In Italia, Cena con Delitto - Knives Out è stato presentato in anteprima come film di chiusura al Torino Film Festival, ed è nelle sale da oggi, 5 dicembre.