Cena con delitto 2: Edward Norton tra i protagonisti

Il cast di Cena con delitto 2 continua ad arricchirsi con nuove star: Edward Norton infatti affiancherà gli interpreti del sequel che verrà diretto da Rian Johnson. Le riprese del primo dei due nuovi lungometraggi che verranno prodotti per Netflix dovrebbero svolgersi in Grecia durante l'estate.

Locarno 2015: un bel primo piano di Edward Norton

Attualmente i dettagli sul secondo capitolo delle indagini del detective che in Cena con delitto - Knives Out è interpretato da Daniel Craig non sono stati svelati. Edward Norton, star di film come Birdman e Motherless Brooklyn, affiancherà quindi la star britannica e Dave Bautista, annunciato ieri come uno dei protagonisti, con un ruolo ancora avvolto dal mistero.

Cena con delitto: Daniel Craig in un'immagine del film

Cena con delitto - Knives Out ha avuto un incredibile successo ai botteghini di tutto il mondo: il film è costato solo 40 milioni di dollari ed è stato in grado di incassarne 311. Netflix ha quindi deciso di sostenere la produzione dei due sequel ideati da Rian Johnson con un investimento superiore ai 400 milioni di dollari.

L'unico dettaglio che il filmmaker ha per ora svelato è che, probabilmente, la storia dei nuovi film sarà ispirata a Dieci Piccoli Indiani di Agatha Christie e alla serie tv Agatha Christie - La serie infernale.