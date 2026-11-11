C'è posta per te: Jason Orley dirigerà il remake della commedia romantica con Tom Hanks

L'amore ai tempi di internet torna sul grande schermo: Warner Bros. sta sviluppando una nuova versione di C'è posta per te, la celebre commedia romantica del 1998 con Tom Hanks e Meg Ryan, affidando la regia a Jason Orley. La notizia, anticipata in esclusiva da Deadline, riporta in primo piano una storia che aveva saputo raccontare con leggerezza le possibilità sentimentali offerte dalla comunicazione digitale, quando le email rappresentavano ancora una novità capace di avvicinare persone sconosciute. Per ora, i dettagli del progetto sono mantenuti riservati, ma il nuovo adattamento è già in fase di sviluppo.

Jason Orley alla regia: chi sta lavorando al nuovo C'è posta per te

Jason Orley, regista di I Want You Back e Big Time Adolescence, si occuperà anche della sceneggiatura, lavorando su una prima versione firmata da Deborah Kaplan e Harry Elfont. La coppia di autori ha già collaborato a commedie come Giovani, pazzi e svitati e Josie and the Pussycats, oltre ad aver scritto Un amore di testimone e Una proposta per dire sì.

La locandina di C'è posta per te

Non è ancora stato rivelato in che modo la nuova versione aggiornerà la vicenda originale, né se manterrà la stessa premessa narrativa. La domanda più interessante riguarda proprio il modo in cui una storia nata attorno alla scoperta delle email potrà essere reinterpretata in un'epoca dominata dalle app di incontri, dai social network e dalla comunicazione istantanea.

La produzione è affidata a Neal Moritz e Tania Landau attraverso Original Film. Moritz arriva al progetto dopo aver lavorato a Beach Read, commedia romantica tratta dal bestseller di Emily Henry, che rappresenta il suo ventesimo film nel genere.

La storia originale con Tom Hanks e Meg Ryan

Diretto da Nora Ephron, C'è posta per te raccontava l'incontro virtuale tra Kathleen Kelly (Meg Ryan), proprietaria di una libreria indipendente specializzata in libri per bambini, e Joe Fox (Tom Hanks), dirigente di una grande catena di librerie che minaccia proprio l'attività di Kathleen. I due iniziano a scambiarsi messaggi online e finiscono per innamorarsi senza sapere di essere, nella vita reale, acerrimi rivali.

C'è posta per te: Tom Hanks e Meg Ryan in una scena

La commedia era ispirata alla pièce teatrale Parfumerie di Miklós László e al suo adattamento cinematografico The Shop Around the Corner. Uscita nelle sale nel dicembre 1998, la pellicola aveva intercettato due trasformazioni della società di fine millennio: l'arrivo della posta elettronica come nuovo spazio di intimità e la progressiva espansione delle grandi catene commerciali, sempre più aggressive nei confronti delle piccole librerie indipendenti.

Il film incassò oltre 250 milioni di dollari in tutto il mondo e rappresentò la terza collaborazione tra Tom Hanks e Ryan, dopo Joe contro il vulcano e Insonnia d'amore. Fu anche l'ultima occasione in cui i due attori lavorarono insieme a Nora Ephron, regista e sceneggiatrice scomparsa nel 2012.

Il nuovo C'è posta per te arriva in un momento particolarmente attivo per Orley. Il regista ha infatti appena concluso la post-produzione di Close Personal Friends, commedia targata Amazon con Brie Larson, Jack Quaid, Lily Collins e Henry Golding. Il film è prodotto da Maximum Effort insieme a Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, partendo da una storia ideata dallo stesso Orley con Aptaker.

I tre avevano già collaborato a I Want You Back, commedia romantica Amazon con Charlie Day, Jenny Slate e Gina Rodriguez, diretta proprio da Orley. Il suo esordio dietro la macchina da presa era stato invece Big Time Adolescence, film con Pete Davidson presentato al Sundance Film Festival nel 2019 e successivamente acquisito da Hulu.

Anche Deborah Kaplan e Harry Elfont hanno diversi progetti in sviluppo. Dopo aver lavorato insieme fin dai tempi della New York University, lo scorso anno hanno portato a Paramount due nuovi film: la commedia vietata ai minori Guys with No Friends, acquisita dopo una competizione tra diversi acquirenti, e The Romantic, una commedia romantica con Dave Bautista.

Per il momento Warner Bros. non ha annunciato un cast né una finestra di uscita. Resta da capire quale forma assumerà questa nuova versione di C'è posta per te e, soprattutto, come riuscirà a trasferire nel presente il fascino di una storia nata quando ricevere un messaggio nella propria casella di posta poteva ancora sembrare un piccolo evento.