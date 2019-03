Lady Gaga e Rami Malek come star di celebri commedie romantiche: i poster

Da quando Lady Gaga ha sistemato il farfallino a Rami Malek durante la notte degli Oscar, è nata una nuova fissa sul web: oggi i due sono stati resi protagonisti di alcune delle più famose commedie romantiche, in alcuni divertenti poster.

Lady Gaga ha vissuto un 2018 da urlo, e il 2019 sembra iniziare a livelli incredibili. Infatti, l'attrice/cantante è diventata la prima persona della storia a conquistare Oscar, Grammy, Bafta e Golden Globe nello stesso anno. Solo Audrey Hepburn ci era riuscita prima, ma non negli stessi 12 mesi. Un altro dei nomi della Awards Season è senz'altro quello di Rami Malek, la star di Bohemian Rhapsody che ha trionfato nella serata degli Oscar portandosi a casa la statuetta come miglior attore per il ruolo di Freddie Mercury. Visto l'enorme successo dei due, il portale Entertainment Weekly ha dedicato loro una serie di fake poster di alcune delle storiche commedie romantiche, da Notting Hill a C'è posta per te, sostituendo ai veri protagonisti i faccioni dei due divi del momento.

Sul sito di Entertainment Weekly potete vedere tutte le parodie, che comprendono anche Come farsi lasciare in 10 giorni e Prima o poi me lo sposo. Tra i prossimi progetti di Rami Malek si potrebbe inserire il ruolo del villain in Bond 25, il travagliatissimo ultimo capitolo con Daniel Craig nei panni di 007, anche se sono ancora voci di corridoio. Lady Gaga invece potrebbe andare a portare sul grande schermo uno dei personaggi più amati e odiati dai bambini di tutto il mondo: Ursula, la malvagia villain de La sirenetta, che ruba la voce ad Ariel e cerca di impedire il suo sogno di diventare un'umana e poter vivere la sua storia d'amore con il principe Eric. Sarebbe il colmo, per lei che ha una voce incredibile, doverla rubare, ma Hollywood è anche questo.

