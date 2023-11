C'è ancora domani supera i 7 milioni, Five Nights at Freddy's debutta in Italia con 3,6 milioni

Non si arresta il fenomeno Paola Cortellesi, il suo esordio alla regia C'è ancora domani supera i sette milioni di euro, debutto da 3,6 milioni per l'horror Five Nights at Freddy's.

C'è ancora domani, esordio alla regia di Paola Cortellesi, è il film da vedere e di cui tutti continuano a parlare. Un fenomeno incredibile al botteghino italiano che non accenna ad arrestarsi. La pellicola in bianco e nero ambientata negli anni '40 conserva la vetta del box office italiano e incassa altri 3,5 milioni che la portano a 7 milioni complessivi. Vincitore del Premio del Pubblico, del premio Speciale della Giuria e della menzione alla Miglior opera prima, la pellicola di Paola Cortellesi si è imposta come rivelazione, come potete leggere anche nella nostra recensione di C'è ancora domani.

Felicissimo l'esordio di Five Nights at Freddy's, horror targato Universal e Blumhouse che debutta in seconda posizione con l'imponente incasso di 3,6 milioni, 2,6 dei quali nel solo weekend, da 343 sale. Negli USA, l'adattamento del popolare videogame è il maggior incasso horror del 2023 battendo The Nun II (85 milioni), M3GAN (95 milioni) e Scream VI (108 milioni). Come rivela la nostra recensione di Five Nights at Freddy's, Josh Hutcherson interpreta un giovane che accetta il turno di notte presso Freddy Fazbear's Pizza, ma si troverà ad affrontare pericoli inimmaginabili.

Buoni anche gli incassi di Comandante, la pellicola sulla vita del Comandante Salvatore Todaro con Pierfrancesco Favino ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. Il film diretto da Edoardo de Angelis vola a 1,7 milioni raccolti in 493 sale e schiva le critiche a sfondo politico dovute alla natura del personaggio, ufficiale fascista della Marina Militare Italiana che si distinse alla guida del sommergibile Comandante Capellini per aver tratto in salvo più volte i nemici dopo aver affondato i loro mezzi. Qui la nostra recensione di Comandante, che ha debuttato alla Mostra del Cinema di Venezia.

Saw X, nuovo capitolo della celebre saga horror, è quarto con altri 662.000 milioni di incasso che portano il film a sfiorare i 3 milioni di euro in due settimane. Il ritorno di Jigsaw al botteghino è stato accolto con enorme interesse dal pubblico italiano confermando il trend positivo globale. La recensione di Saw X loda i pregi della nuova sanguinosa avventura che a livello globale ha già superato gli 83 milioni di dollari.

Killers of the Flower Moon scende in quarta posizione. A tre settimane dall'uscita il pubblico italiano continua a recarsi al cinema per vedere l'opera con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone tratta da una storia vera che ha raggiunto la cifra di 4,4 milioni totali. Come rivela la nostra recensione di Killers of the Flower Moon, il film è basato sull'omonimo libro di David Grann e ruota attorno a una serie di delitti verificatisi tra i membri della tribù Osage negli anni '20, che casualmente accadono quando il petrolio viene scoperto nella loro terra tribale. Nel cast Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Robert De Niro e Jesse Plemons.