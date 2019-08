Cats: Stephen King condivide il trailer del film in versione horror

Il trailer di Cats è stato trasformato in un film degno di Stephen King, con sfumature horror.

Un videomaker intrepido ha trasformato il trailer di Cats, ampiamente criticato sul web, prendendo alcune scene da film come A Quiet Place e Pet Sematary, ispirato all'omonimo romanzo di Stephen King, creando un mash-up davvero terrificante.

Il video inizia quando un gruppo di cittadini interessati guarda una notizia in TV in una scena appena uscita da un film dalla saga di The Purge che mostra filmati inquietanti, ma ciò che viene trasmesso in TV è l'inizio del trailer di Cats.

Il video rende il nuovo adattamento di Tom Hopper in un vero e proprio trailer horror, mischiando pezzi di film horror con frame estrapolati dal trailer del nuovo film.

A quanto pare, a Stephen King deve essere piaciuta questa nuova versione del trailer, intitolato Stephen King's Cats, vista la condivisione su Twitter che ha scatenato numerosi commenti degli utenti.

Considerando l'impatto a lungo termine che Cats ha avuto sulla nostra cultura popolare, oltre all'approccio tecnologico utilizzato per dare vita al film, è sicuro affermare che il web si è diviso totalmente per quanto riguarda le diverse opinioni sul film. Alcuni sono ancora entusiasti di vedere artisti del calibro di Taylor Swift e Jennifer Hudson che mostrano i loro talenti, mentre altri sono rimasti spiazzati dal CGI del trailer.

In Cats ci sarà un cast stellare, composto da Taylor Swift come Bombalurina, Idris Elba come Macavity, Jennifer Hudson come Grizabella, James Corden come Bustopher Jones, Rebel Wilson come Jennyanydots, Jason Derulo come Rum Tum Tugger, Ian McKellen come Gus the Theatre Cat e Judi Dench come Old Deuteronomy.