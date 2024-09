Rebel Wilson ha preso una decisione importante dopo aver recitato in Cats

La star di Pitch Perfect ha attribuito alla sua partecipazione al disastroso film di Tom Hooper una scelta per il suo futuro.

Rebel Wilson ha confessato di aver preso una decisione molto importante in seguito al lavoro svolto sul set di uno dei grandi flop della sua filmografia, la versione cinematografica di Cats firmata da Tom Hooper del 2019, nella quale interpreta Jennyanydots.

Proprio le divergenze con il regista sul set dell'adattamento su grande schermo del musical teatrale di Andrew Lloyd Webber, l'ha convinta ad intraprendere una strada complicata ma molto stimolante nel futuro della propria carriera.

Cambio ruolo

"Mi sono avvicinata al regista e gli ho detto che non ero sicuro che stesse operando nella maniera giusta. Una produttrice che aveva assistito alla scena si è avvicinata e mi ha detto che secondo lei un giorno avrei dovuto dirigere un film" ha raccontato Wilson.

Rebel Wilson in The Wedding Party

È stato proprio quell'episodio a convincerla a passare dietro la macchina da presa. Rebel Wilson ha debuttato con la commedia The Deb e ha in programma di realizzare un musical:"Quando ero adolescente era un periodo piuttosto difficile, e a 14 anni ho avuto l'opportunità di dirigere un musical, perché il mio cane aveva fatto un provino per parteciparvi. Vidi quelle persone ballare e cantare sul palco, erano così gioiose, e ciò mi ha davvero aiutato a superare gli anni dell'adolescenza".

The Deb è l'adattamento del musical teatrale prodotto in collaborazione con Camp Sugar Productions di Rebel Wilson e Bunya Productions, casa di produzione australiana. La storia è quella di Taylah Simpkins (Natalie Abbott), un'emarginata della scuola superiore, che crede che il prossimo ballo delle debuttanti sia la sua unica occasione per un cambiamento radicale.

Rebel Wilson è conosciuta principalmente per aver recitato nel franchise di Pitch Perfect nel ruolo di Patricia Hobbart, oltre a film famosi come Notte al museo - Il segreto del faraone, Le amiche della sposa, Jojo Rabbit di Taika Waititi e il recente Cheerleader per sempre.